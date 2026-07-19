„Wir unterhalten uns“: Mertesacker bestätigt Kontakt zum DFB

SID 19.07.2026 • 20:20 Uhr Der Weltmeister von 2014 könnte beim Verband den zum Jahresende ausscheidenden Geschäftsführer Andreas Rettig ersetzen.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) entwirft bereits das Team hinter dem künftigen Bundestrainer Jürgen Klopp – und hat in diesem Zuge auch mit Per Mertesacker gesprochen. Das bestätigte der Weltmeister von 2014 am Sonntagabend im ZDF. „Man muss dem DFB eins lassen. Der Kontakt zu mir ist nie abgerissen“, sagte Mertesacker vor dem WM-Finale zwischen Argentinien und Spanien: „In der letzten Woche ist nochmal ein bisschen Dynamik reingekommen. Wir unterhalten uns sozusagen.“

Es gebe allerdings „noch nichts zu verkünden. Natürlich ist die Priorität erstmal bei Jürgen Klopp, und dann schauen wir, was mit meiner Person passiert“, sagte der 41-Jährige. Mertesacker galt zuletzt bereits als erster Kandidat für die Nachfolge des zum Jahresende ausscheidenden DFB-Geschäftsführers Andreas Rettig. Der frühere Innenverteidiger bekundete auch öffentlich schon sein Interesse an einer Position beim Verband. Die Rede war dabei auch von einer Auszeit, bei einem Einstieg Anfang 2027 wäre diese möglich.