WM 2026: Belgien vs. Senegal heute live im Free-TV, Stream und Ticker

SPORT1 01.07.2026 • 15:00 Uhr Am Mittwochabend deutscher Zeit steht bei der WM ein weiteres Sechzehntelfinale auf dem Programm: Belgien trifft auf den Senegal. SPORT1 zeigt, wie Sie das Spiel live verfolgen können.

Erst zum Abschluss der Gruppenphase zeigte Belgien beim 5:1 über Neuseeland sein ganzes Können. Dieser hohe Sieg brachte den Roten Teufeln Platz eins in der Gruppe G und am späten Mittwochabend das Duell im WM-Sechzehntelfinale mit dem Senegal (22 Uhr im LIVETICKER).

Auch die Afrikaner feierten zum Abschluss der Gruppenphase mit dem 5:0 über den Irak den Sieg, den sie zum Weiterkommen als einer von acht besten Gruppendritten benötigten.

WM heute live: So können Sie Belgien – Senegal live verfolgen

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Beim Senegal ist alles auf Sadio Mané zugeschnitten. Auch mit 34 Jahren, bei seiner wohl letzten WM, trägt er die Hoffnungen des Senegal auf seinen Schultern. Natürlich sei der ehemalige Bayern-Stürmer „nicht mehr ganz so flink wie mit 25″, sagte der frühere senegalesische Nationalspieler El-Hadji Diouf über seinen Nachfolger. Aber: „Mit ihm auf dem Platz steigen unsere Chancen, ein Spiel zu gewinnen, auf 60 Prozent.“

Er könne über Mané „fast ein Buch schreiben“, schwärmte Trainer Pape Thiaw nach dem letzten Gruppenspiel gegen den Irak: „Er macht wirklich außergewöhnliche Dinge.“

Beim WM-Viertelfinalisten von 2002 scheinen sie akzeptiert zu haben, dass von Mané selbst keine Kunststücke mehr zu erwarten sind. Umso mehr sei er „für die Mannschaft da, nimmt Einfluss, ist der technische Anführer dieses Teams“, so Thiaw: „Sadio ist wirklich ein Vorbild für den gesamten afrikanischen und den Weltfußball.“

Und für die nächste Generation des Senegal. Ähnlich wie bei Gegner Belgien, wo die einstigen Stars um Kevin De Bruyne und Romelu Lukaku ihrem Ende entgegengehen, läuft auch im Senegal bereits ein Umbruch. Spieler wie Mané, Innenverteidiger Kalidou Koulibaly (35) oder Rekordnationalspieler Idrissa Gueye (36) stehen vor dem Abschied, von unten stoßen bereits Talente wie der 18 Jahre alte Ibrahim Mbaye nach.

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