WM 2026: Bitterer Abgang von Thibaut Courtois

Christopher Mallmann 10.07.2026 • 22:42 Uhr Belgien-Keeper Thibaut Courtois wird verletzungsbedingt ausgewechselt. Der 34-Jährige kämpft mit den Tränen.

Bitterer Moment für Belgiens Star-Keeper Thibaut Courtois: Der 34-Jährige ist im WM-Viertelfinale gegen Spanien (JETZT im LIVETICKER) verletzt ausgewechselt worden (71.).

Beim Verlassen des Platzes kämpfte Courtois mit den Tränen, für ihn kam Ersatzkeeper Senne Lammens in die Partie.

Courtois hatte sich bereits in der 66. Minute am Oberschenkel behandeln lassen, spielte aber zunächst weiter. Auch in der folgenden Trinkpause kümmerten sich Belgiens Ärzte um den Star von Real Madrid.

Courtois fehlte gegen den FC Bayern

Doch es brachte alles nichts: Nach einem erneuten Versuch zeigte Courtois an, dass er es nicht schaffen würde. Nationalcoach Rudi García reagierte und brachte Lammens.