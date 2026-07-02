WM 2026: Der tränenreiche Abschied einer Ikone

Niklas Sagner 03.07.2026 • 01:11 Uhr Nach 137 Spielen für das ÖFB-Team ist nun Schluss für Marko Arnautovic. Die Niederlage gegen Spanien war seine letzte Partie für Österreich.

Auch Marko Arnautovic konnte das WM-Aus gegen Spanien (0:3) nicht verhindern – Lamine Yamal und Co. waren einfach zu stark für die Österreicher. Nach dem Spiel wurde es dann sehr emotional rund um den 37-Jährigen.

„Das ist eine Katastrophe. Ich habe schon genug geweint. Es trifft mich, dass ich meine zweite Familie ab jetzt nicht mehr am Platz sehen werde“, sagt Arnautovic nach dem Spiel bei ServusTV.

Für Arnautovic sei es „das größte Highlight, mit Österreich bei der WM zu spielen“. Nun zieht er einen Schlussstrich – der Rekord-Torjäger und Rekord-Nationalspieler beendet seine Nationalteamkarriere.

WM 2026: Arnautovic hört nach 18 Jahren auf

„Gratulation an Spanien, wir haben es versucht. Spanien ist eine überragende Mannschaft, leider hat es nicht geklappt. Wir können trotzdem stolz auf uns sein“, sagte Arnautovic noch.