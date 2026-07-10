WM 2026: Diese Teams stehen im Halbfinale

Die Spannung steigt bei der WM! Der Kampf um den Weltmeistertitel geht in die heiße Phase. Im Viertelfinale wird das Teilnehmerfeld weiter ausgesiebt.
Diese Teams stehen im Halbfinale
SPORT1 gibt einen Überblick über die bereits feststehenden Halbfinalisten.
WM 2026: Diese Nationen stehen im Halbfinale
- Frankreich
- Spanien
WM 2026: Diese Halbfinal-Paarungen stehen fest
- Frankreich – Spanien (Dienstag, 21 Uhr)
Vizeweltmeister Frankreich weiter im Rennen
Frankreich bleibt bei der WM weiter auf Kurs. Im Viertelfinale gegen Marokko setzte sich der Vizeweltmeister angeführt von Kapitän Kylian Mbappé mit 2:0 (0:0) durch.
Im Kampf um den Einzug ins Endspiel wartet nun Europameister Spanien auf die Équipe Tricolore. Die Spanier bezwangen Belgien dank eines späten Treffers von Mikel Merino mit 2:1 (1:1).
WM 2026: Dann fällt die Entscheidung
Der weitere Fahrplan bis zum WM-Titel nimmt damit immer konkretere Formen an. Nach den Halbfinals am Dienstag und Mittwoch steht am Samstag zunächst das kleine Finale auf dem Programm. Dabei spielen die Verlierer der Halbfinals um den dritten Platz.
Am Sonntag, 19. Juli, steigt dann im MetLife Stadium in New Jersey das Endspiel um den goldenen Pokal.