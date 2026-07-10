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WM 2026: Diese Teams stehen im Halbfinale

Diese Teams stehen im Halbfinale

Der Kampf um den Weltmeistertitel spitzt sich immer mehr zu. Welche Nationen sind noch im Rennen?
Was für ein bitteres Ende für die Belgier. Im Viertelfinale gegen Spanien muss Torwart Thibaut Courtois nach 71 Minuten verletzungsbedingt raus. Ausgerechnet seinem Ersatzmann Senne Lammens unterläuft kurz vor Schluss ein folgeschwerer Fehler, der Belgiens WM-Aus besiegelt.
SPORT1
Der Kampf um den Weltmeistertitel spitzt sich immer mehr zu. Welche Nationen sind noch im Rennen?

Die Spannung steigt bei der WM! Der Kampf um den Weltmeistertitel geht in die heiße Phase. Im Viertelfinale wird das Teilnehmerfeld weiter ausgesiebt.

SPORT1 gibt einen Überblick über die bereits feststehenden Halbfinalisten.

WM 2026: Diese Nationen stehen im Halbfinale

  • Frankreich
  • Spanien

WM 2026: Diese Halbfinal-Paarungen stehen fest

  • Frankreich – Spanien (Dienstag, 21 Uhr)

Vizeweltmeister Frankreich weiter im Rennen

Frankreich bleibt bei der WM weiter auf Kurs. Im Viertelfinale gegen Marokko setzte sich der Vizeweltmeister angeführt von Kapitän Kylian Mbappé mit 2:0 (0:0) durch.

Im Kampf um den Einzug ins Endspiel wartet nun Europameister Spanien auf die Équipe Tricolore. Die Spanier bezwangen Belgien dank eines späten Treffers von Mikel Merino mit 2:1 (1:1).

WM 2026: Dann fällt die Entscheidung

Der weitere Fahrplan bis zum WM-Titel nimmt damit immer konkretere Formen an. Nach den Halbfinals am Dienstag und Mittwoch steht am Samstag zunächst das kleine Finale auf dem Programm. Dabei spielen die Verlierer der Halbfinals um den dritten Platz.

Am Sonntag, 19. Juli, steigt dann im MetLife Stadium in New Jersey das Endspiel um den goldenen Pokal.

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