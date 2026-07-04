SPORT1 05.07.2026 • 01:38 Uhr Bei der WM 2026 sind die Achtelfinals an der Reihe. SPORT1 bietet eine Übersicht mit den Nationen, die bereits im Viertelfinale stehen.

Die Fußball-WM in Kanada, Mexiko und den USA ist in vollem Gange. Der Kampf um den WM-Titel spitzt sich immer mehr zu. Seit Samstag laufen die Achtelfinal-Spiele.

Acht Viertelfinal-Tickets sind insgesamt zu vergeben. SPORT1 präsentiert einen Überblick, wer sich bereits für die Runde der letzten Acht qualifiziert hat.

WM 2026: Diese Teams stehen im Viertelfinale

Marokko

Frankreich

WM 2026: Diese Viertelfinal-Paarungen stehen fest

Frankreich – Marokko (Donnerstag, 22 Uhr)

Marokko stürmt ins Viertelfinale

Als Erstes qualifizierte sich Marokko für das Viertelfinale. Die Afrikaner setzten sich klar mit 3:0 (0:0) gegen Co-Gastgeber Kanada durch. Erstmals in der WM-Geschichte steht damit ein afrikanisches Team bei zwei aufeinanderfolgenden Endrunden im Viertelfinale. 2022 in Katar hatte Marokko das Halbfinale erreicht und war dort an Frankreich gescheitert.