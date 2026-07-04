Die Fußball-WM in Kanada, Mexiko und den USA ist in vollem Gange. Der Kampf um den WM-Titel spitzt sich immer mehr zu. Seit Samstag laufen die Achtelfinal-Spiele.
Diese Teams stehen im Viertelfinale
Acht Viertelfinal-Tickets sind insgesamt zu vergeben. SPORT1 präsentiert einen Überblick, wer sich bereits für die Runde der letzten Acht qualifiziert hat.
WM 2026: Diese Teams stehen im Viertelfinale
- Marokko
- Frankreich
WM 2026: Diese Viertelfinal-Paarungen stehen fest
- Frankreich – Marokko (Donnerstag, 22 Uhr)
Marokko stürmt ins Viertelfinale
Als Erstes qualifizierte sich Marokko für das Viertelfinale. Die Afrikaner setzten sich klar mit 3:0 (0:0) gegen Co-Gastgeber Kanada durch. Erstmals in der WM-Geschichte steht damit ein afrikanisches Team bei zwei aufeinanderfolgenden Endrunden im Viertelfinale. 2022 in Katar hatte Marokko das Halbfinale erreicht und war dort an Frankreich gescheitert.
Frankreich bezwang anschließend den erneut aufmüpfigen Deutschland-Schreck Paraguay mit 1:0 (0:0) und wirkte dabei erstmals bei dieser Fußball-WM verwundbar. Ein Foulelfmeter nach Videobeweis von Kylian Mbappé (70.) rettete Les Bleus, nachdem deren furchteinflößende Staroffensive zuvor lange wirkungslos geblieben war.