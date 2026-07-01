WM 2026: England - DR Kongo heute live im Free-TV, Stream und Ticker - Kommt Thomas Tuchel weiter?

SPORT1 01.07.2026 • 15:00 Uhr Heute muss England im Sechzehntelfinale der WM gegen die DR Kongo ran. Erreicht Thomas Tuchel mit seiner Mannschaft das Achtelfinale gegen Mexiko. SPORT1 zeigt, wie Sie die Partie live verfolgen.

Einzig der WM-Auftakt gegen Kroatien (4:2) war überzeugend. Danach ließ England nach und mühte sich auch gegen Panama lange, um am Ende glanzlos 2:0 zu gewinnen. Der Erfolg sicherte immerhin den Gruppensieg. Im Sechzehntelfinale treffen die von Thomas Tuchel trainierten Three Lions am Mittwoch auf die DR Kongo (18 Uhr im LIVETICKER).

Die Afrikaner schafften es als einer von acht besten Gruppendritten in die K.o.-Runde. Immerhin trotzten sie dabei Portugal ein 1:1 ab. Der 3:1-Sieg zum Abschluss über Usbekistan sorgte für viel Euphorie.

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WM 2026: Rekordtorschütze Kane im Fokus

Einmal mehr dürfte es bei den Engländern auf die Tore von Bayern-Star Harry Kane ankommen. Der Kapitän der Three Lions traf bisher dreimal im Laufe des Turniers ist seit seinem elften Endrunden-Tor beim Sieg gegen Panama Englands WM-Rekordtorschütze.

Von Euphorie sind sie in England weit entfernt. Es hagelte zuletzt Kritik für Nationalcoach Tuchel. „Ich glaube nicht, dass er eine Ahnung hat, wie seine beste Elf aussieht. Das ist nicht gut“, sagte Roy Keane beim TV-Sender ITV. Er glaube „nicht, dass Thomas Tuchel vom Feld geht und denkt, dass aktuell alles perfekt ist“, ergänzte TV-Kollege und Ex-Nationalspieler Gary Neville.

Tuchel muss sich mit ähnlicher Kritik auseinandersetzen wie über Jahre auch sein Vorgänger Gareth Southgate: Kein Spektakel, wenig Kreativität, schlechte Abläufe. „England fällt nichts ein gegen eine Mannschaft, die tief steht und uns die Aufgabe stellt, etwas Magie für den Dosenöffner zu finden“, schrieb Jamie Carragher in seiner Kolumne für den Telegraph.

Fußball-WM: Tuchels England-Kader sorgt für Kritik

Dabei falle dem Ex-Trainer von Bayern und Dortmund die Kadernominierung auf die Füße. „Wenn man 26 Spieler nominieren darf, dann wähle ich mindestens einen Zauberer aus“, führte der Ex-Nationalspieler aus. Einen „mit dem X-Faktor, der ein anderes Profil hat als alle anderen“.

Dass ein Spieler wie Cole Palmer zu Hause sei, fühle sich „einfach verkehrt an“, betonte Sturm-Ikone Alan Shearer: „Ein Spieler, der im EM-Finale getroffen und Paris Saint-Germain bei der Klub-WM zerpflückt hat.“

Doch der Coach der Three Lions mahnt zur Ruhe. „Das Turnier“, sagte Tuchel, beginne in der K.o.-Phase „von Neuem. Je wichtiger die Spiele werden, desto stärker werden auch wir. Wir werden uns steigern“, versprach er. Das wird auch nötig sein, um die gewohnt kritische Presse auf der Insel und die TV-Experten ruhig zu stellen.

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