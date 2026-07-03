WM 2026: Achtelfinals mehrerer Top-Nationen nicht im Free-TV

Johannes Behm 03.07.2026 • 10:36 Uhr Die WM geht in die entscheidende Phase. Im Free-TV laufen jedoch nur fünf der acht Achtelfinals. Einen echten Kracher gibt es nur bei MagentaTV.

Die WM-Achtelfinals von Michael Olise, Erling Haaland, Harry Kane und Vinícius Jr. werden nicht im Free-TV übertragen! Ausschließlich bei MagentaTV können die Partien Frankreich gegen Paraguay, Brasilien gegen Norwegen und Mexiko gegen England verfolgt werden.

Den Start der exklusiven Spiele macht Frankreichs Achtelfinale gegen Deutschland-Schreck Paraguay, das am Samstag (4. Juli) um 23 Uhr (im LIVETICKER) angepfiffen wird. Begleitet wird die Übertragung von Moderatorin Laura Wontorra sowie Ex-Nationalspielerin Tabea Kemme.

Beim Kracher-Duell Brasilien vs. Norwegen (Sonntag, 22 Uhr im LIVETICKER) werden neben Kemme auch Jürgen Klopp und Johannes B. Kerner zugegen sein.

Nur wenige Stunden später in der Nacht auf Montag steigt das Aufeinandertreffen zwischen England und Mexiko (Montag, 2 Uhr im LIVETICKER), bei dem auch Anna Sara Lange am Start sein wird.

WM 2026: Die Übertragungen der Achtelfinals im Überblick

Samstag, 4. Juli:

Kanada – Marokko (19 Uhr, ZDF/MagentaTV)

Frankreich – Paraguay (23 Uhr, MagentaTV)

Sonntag, 5. Juli:

Brasilien – Norwegen (22 Uhr, MagentaTV)

Montag, 6. Juli:

Mexiko – England (2 Uhr, MagentaTV)

Portugal – Spanien (21 Uhr, ZDF/MagentaTV)

Dienstag, 7. Juli:

USA – Belgien (2 Uhr, ARD/MagentaTV)

Argentinien/Kap Verde – Australien/Ägypten (18 Uhr, ARD/MagentaTV)

Schweiz – Kolumbien/Ghana (22 Uhr, ARD/MagentaTV)