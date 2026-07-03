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WM 2026: Achtelfinals mehrerer Top-Nationen nicht im Free-TV

Drei Achtelfinals nicht im Free-TV

Die WM geht in die entscheidende Phase. Im Free-TV laufen jedoch nur fünf der acht Achtelfinals. Einen echten Kracher gibt es nur bei MagentaTV.
Portugal gegen Kroatien, Cristiano Ronaldo gegen Luka Modric: Das Gigantenduell benötigt etwas Anlaufzeit, nimmt nach der Halbzeit aber Fahrt auf. In der Nachspielzeit entspinnt sich schließlich ein schier unglaubliches Drama mit spektakulären Wendungen.
Johannes Behm
Die WM geht in die entscheidende Phase. Im Free-TV laufen jedoch nur fünf der acht Achtelfinals. Einen echten Kracher gibt es nur bei MagentaTV.

Die WM-Achtelfinals von Michael Olise, Erling Haaland, Harry Kane und Vinícius Jr. werden nicht im Free-TV übertragen! Ausschließlich bei MagentaTV können die Partien Frankreich gegen Paraguay, Brasilien gegen Norwegen und Mexiko gegen England verfolgt werden.

Den Start der exklusiven Spiele macht Frankreichs Achtelfinale gegen Deutschland-Schreck Paraguay, das am Samstag (4. Juli) um 23 Uhr (im LIVETICKER) angepfiffen wird. Begleitet wird die Übertragung von Moderatorin Laura Wontorra sowie Ex-Nationalspielerin Tabea Kemme.

Beim Kracher-Duell Brasilien vs. Norwegen (Sonntag, 22 Uhr im LIVETICKER) werden neben Kemme auch Jürgen Klopp und Johannes B. Kerner zugegen sein.

Nur wenige Stunden später in der Nacht auf Montag steigt das Aufeinandertreffen zwischen England und Mexiko (Montag, 2 Uhr im LIVETICKER), bei dem auch Anna Sara Lange am Start sein wird.

WM 2026: Die Übertragungen der Achtelfinals im Überblick

Samstag, 4. Juli:

  • Kanada – Marokko (19 Uhr, ZDF/MagentaTV)

  • Frankreich – Paraguay (23 Uhr, MagentaTV)

Sonntag, 5. Juli:

  • Brasilien – Norwegen (22 Uhr, MagentaTV)

Montag, 6. Juli:

  • Mexiko – England (2 Uhr, MagentaTV)

  • Portugal – Spanien (21 Uhr, ZDF/MagentaTV)

Dienstag, 7. Juli:

  • USA – Belgien (2 Uhr, ARD/MagentaTV)

  • Argentinien/Kap Verde – Australien/Ägypten (18 Uhr, ARD/MagentaTV)

  • Schweiz – Kolumbien/Ghana (22 Uhr, ARD/MagentaTV)

*alle Zeitangaben MESZ

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