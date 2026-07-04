WM 2026: Frankreich-Spiel droht Verschiebung

Christopher Mallmann 04.07.2026 • 18:31 Uhr Auch das Achtelfinale der Franzosen könnte Opfer von Unwettern werden. Droht eine Verschiebung? Die FIFA reagiert.

Droht auch das nächste Spiel der französischen Nationalmannschaft verschoben zu werden?

Nach französischen Medienberichten könnte das Achtelfinale der Équipe Tricolore gegen Deutschland-Bezwinger Paraguay (ab 23.00 Uhr im LIVETICKER) Opfer von Unwettern werden. Austragungsort ist – wie bereits das Gruppenspiel gegen den Irak (3:0) – das Philadelphia Stadium in der gleichnamigen Stadt.

Nach Informationen des National Weather Service in den USA scheinen die Risiken einen ähnlichen Verlauf zu nehmen wie am 22. Juni, als die Partie zwischen Frankreich und dem Irak wegen schwerer Gewitter für zwei Stunden unterbrochen werden musste.