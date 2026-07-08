WM 2026: "Gott ist auferstanden": Presse huldigt Messi

Moritz Pleßmann 08.07.2026 • 09:31 Uhr Lionel Messi überragt erneut für Argentinien. Gegen Ägypten leitet er nahezu im Alleingang ein irres Comeback ein. Die internationale Presse verneigt sich.

Er war wieder einmal der überragende Mann für Argentinien: Lionel Messi. Der 39-Jährige führte seine Mannschaft mit einem Tor und einer Vorlage zu einem spektakulären Comeback-Sieg im WM-Achtelfinale gegen Ägypten (3:2).

Trotz eines verschossenen Elfmeters und eines über lange Zeit unauffälligen Auftritts war „La Pulga“ genau dann voll da, als es wichtig wurde. Er bereitete den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer vor (79.) und erzielte schließlich das 2:2 selbst (83.).

Die internationale Presse verneigt sich erneut vor dem Auftritt Messis. SPORT1 zeigt die Reaktionen nach Argentiniens spektakulärem Sieg.

ARGENTINIEN

Clarín: „Heroische Aufholjagd der Scaloneta. Die argentinische Nationalmannschaft mit Lionel Messi schreibt weiterhin Geschichte.“

La Nación: „Das Herz eines Champions. Argentinien stand kurz vor der Niederlage, doch Messi rettete die Mannschaft und drehte ein unglaubliches Spiel: Auf ins Viertelfinale!“

Diario Popular: „Argentinien hat mit Kampfgeist und Herzblut das Spiel gegen Ägypten gedreht und sich für das Viertelfinale der Weltmeisterschaft 2026 qualifiziert.“

SPANIEN

As: „In elf Minuten wendete die Albiceleste ihr eigenes Schicksal und auch das von Messi, der am dritten Tag – wie Jesus Christus, als den ihn viele im Fußball betrachten – auferstand und ein ganzes Land wiederbelebte […] Der Fußball gehört ihm, und die Weltmeisterschaft – zumindest vorerst – ebenfalls. Er war tot, doch nun ist er wiederauferstanden. Gott ist auferstanden.“

Mundo Deportivo: „Leo Messi führte die Aufholjagd bei der Weltmeisterschaft an – die Aufholjagd seines Lebens, die es Argentinien ermöglichte, sich unter den acht besten Mannschaften der Welt zu qualifizieren […] Messi ist phänomenal. Der Größte, den unsere Augen je sehen werden.“

Marca: „Wir erleben gerade etwas Historisches. Ein Außerirdischer“

ENGLAND

Independent: „Lionel Messi führte Argentinien zu einem der größten WM-Comebacks aller Zeiten, als das Team Ägypten besiegte und sich einen Platz im Viertelfinale sicherte.“

Daily Mail: „Lionel Messi bricht in Tränen aus, als der Weltmeister ein großartiges Comeback bei der Weltmeisterschaft schafft.“

Sun: „Lionel Messi war zu Tränen gerührt, nachdem ein dramatisches Comeback seine WM-Hoffnungen am Leben erhalten hatte.“

FRANKREICH

L’Equipe: „Das argentinische Wunder.“

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: „Was für eine Aufholjagd bei der WM! Drei Tore in 13 Minuten […] Argentinien war am Boden, Messi hat das Team wiederbelebt. Als schon alles verloren schien, lieferte Leo eine Vorlage für Romero, erzielte den Ausgleich und hauchte einer Mannschaft neues Leben ein, die von den Schlägen des Gegners benommen war. Ohne Messi, der am Ende des Spiels vor Freude und wahrscheinlich auch vor Ungläubigkeit in Tränen ausbrach, wäre dieses Kunststück niemals gelungen.“

SCHWEIZ

Blick: „Obwohl die Argentinier in der zweiten Halbzeit lange blass bleiben, schaffen sie die irre Wende.“

ÖSTERREICH