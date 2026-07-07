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WM 2026 heute LIVE: Argentinien - Ägypten im Free-TV, Stream & Ticker - Messi ins Viertelfinale?

Besteht Argentinien auch gegen Ägypten?

Argentinien will bei der WM ins Viertelfinale vorstoßen - und ist auch gegen den nächsten Gegner klarer Favorit. So verfolgen Sie das Achtelfinale gegen Ägypten heute live.
Im WM-Sechzehntelfinale zwischen Kap Verde und Argentinien stand auch das direkte Duell zwischen Superstar Lionel Messi und Torhüter Vozinha im Fokus.
SPORT1
Argentinien will bei der WM ins Viertelfinale vorstoßen - und ist auch gegen den nächsten Gegner klarer Favorit. So verfolgen Sie das Achtelfinale gegen Ägypten heute live.

Titelverteidiger Argentinien bekommt es im WM-Achtelfinale mit Ägypten zu tun. Nach dem packenden Thriller gegen Underdog Kap Verde wartet diesmal die Nummer 24 der Weltrangliste auf Lionel Messi und Kollegen.

Die Partie findet am Dienstag um 18 Uhr statt, gespielt wird im Mercedes-Benz Stadion von Atlanta (im LIVETICKER).

WM heute: So können Sie Argentinien – Ägypten live verfolgen

Das Spiel wird bei der ARD im Free-TV übertragen, auch bei MagentaTV ist die Partie zu sehen.

Argentinien hatte sich gegen Kap Verde (3:2 n.V.) erstaunlich schwergetan, der Weltmeister musste gegen den Außenseiter an seine Grenzen gehen.

Letztlich setzte sich der Favorit aber mit einer Willensleistung durch, Messi steuerte einen Treffer bei. Er steht bei schon sieben Turniertoren.

Auf der anderen Seite dürften alle Blicke auf Mohamed Salah gerichtet sein, der Superstar bestreitet wie Messi wohl seine letzte WM. Seine Ausbeute liegt bei einem Treffer und zwei Assists.

Der Sieger der Partie trifft am Sonntag auf den Gewinner des Duells Schweiz – Kolumbien, das am Dienstag um 21 Uhr stattfindet.

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