WM 2026 heute LIVE: Argentinien - Schweiz im TV, Stream & Ticker

SPORT1 11.07.2026 • 20:00 Uhr Am frühen Sonntagmorgen steht das letzte Viertelfinale der WM an. Dann treffen Argentinien und die Schweiz aufeinander. SPORT1 erklärt Ihnen, wie Sie die Partie im TV, Stream und Ticker verfolgen können.

Wer komplettiert das Halbfinale der Weltmeisterschaft und sichert sich den letzten Platz unter den besten vier Mannschaften der Welt? Argentinien um Superstar und Top-Torjäger Lionel Messi treffen auf die Schweiz.

Anstoß ist Sonntag früh um 3 Uhr im Kansas City Stadium (im LIVETICKER). Schiedsrichter der Partie ist der Portugiese João Pedro Silva Pinheiro. Es ist sein dritter Einsatz bei der diesjährigen Endrunde, die Schweizer pfiff er schon beim 4:1-Sieg im Gruppenspiel gegen Bosnien und Herzegowina.

WM heute: So können Sie Argentinien – Schweiz live verfolgen

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Für alle WM-Fans, die die Spiele im Free-TV verfolgen, gibt es keine guten Nachrichten. Die Partie zwischen Argentinien und der Schweiz wird exklusiv beim kostenpflichtigen Anbieter MagentaTV gezeigt.

Messi brachte Argentinien die Wende

Auf dramatische Art und Weise hat sich Argentinien für das Viertelfinale qualifiziert. Gegen Ägypten sah es lange so aus, als würde der Titelverteidiger ausscheiden. Bis zur 79. Minute führten die Afrikaner mit 2:0, doch dann brachte Superstar Lionel Messi die Wende.

Er bereitete zunächst den Anschlusstreffer durch Verteidiger Cristian Romero vor, ehe er selbst mit seinem achten Turniertor den 2:2-Ausgleich herstellte. Enzo Fernández krönte das argentinische Comeback in der Nachspielzeit und köpfte die Albiceleste ins Viertelfinale.

Für die Schweiz ging das Achtelfinal-Duell mit Kolumbien bis ins Elfmeterschießen. Nach torlosen 90 und 120 Minuten musste also die Entscheidung aus elf Metern her.