WM 2026 heute LIVE: Frankreich - Marokko im Free-TV, Stream & Ticker

SPORT1 09.07.2026 • 19:00 Uhr Langsam, aber sicher biegt die WM auf die Zielgeraden ein. Im ersten Viertelfinale duellieren sich Frankreich und Marokko. SPORT1 verrät, wie ihr die Partie verfolgen könnt.

Nachdem alle Beteiligten am spielfreien Mittwoch etwas durchschnaufen konnten, geht es bei der Weltmeisterschaft nun in die Crunch Time. Im ersten Viertelfinale treffen Frankreich und Marokko aufeinander.

Die Kugel rollt um 22 Uhr im Gillette Stadium in Boston (im LIVETICKER). Schiedsrichter der Partie ist Facundo Tello aus Argentinien.

WM heute: So können Sie Frankreich – Marokko live verfolgen

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WM: Frankreich nach Achtelfinale gewarnt

Für WM-Interessenten ohne kostenpflichtiges Abonnement gibt es gute Nachrichten. Das Duell ist im Free-TV zu sehen. Die ARD überträgt das erste Viertelfinale ebenso wie MagentaTV.

Die Franzosen gaben sich bislang keine Blöße. Das Starensemble von Trainer Didier Deschamps fegte im Sechzehntelfinale über Schweden hinweg und bekam mit Paraguay dann im Achtelfinale eine Aufgabe vorgesetzt, die sich als äußerst unangenehm herausstellen sollte.

Die Südamerikaner agierten an der Grenze des Erlaubten – in einigen Aktionen auch weit darüber hinaus. Von der Spielweise der Paraguayer ließen sich die Franzosen jedoch nicht aus der Ruhe bringen und erarbeiteten sich einen knappen 1:0-Erfolg. Torjäger Kylian Mbappé erzielte vom Punkt seinen siebten Treffer im laufenden Turnier.

WM 2026: Marokko nicht zu unterschätzen

Die Marokkaner erledigten ihre Hausaufgaben im Achtelfinale äußerst souverän und bestätigten gegen Kanada – wie schon im gesamten Turnier – ihre bestechende Form. Nach eher dürftigen ersten 45 Minuten schalteten die Atlas-Löwen ein paar Gänge hoch und zeigten sich in der Chancenverwertung hocheffizient. Azzedine Ounahi brachte die Afrikaner mit einem Doppelpack in Front. Soufiane Rahimi setzte den 3:0-Schlusspunkt in der Nachspielzeit.