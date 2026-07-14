WM 2026 heute LIVE: Frankreich - Spanien live im Free-TV, Stream und Ticker - Aufstellungen geleakt

SPORT1 14.07.2026 • 18:55 Uhr Am Dienstagabend wird bei der WM das erste Finalticket vergeben. Im Duell zwischen Europameister Spanien und Vize-Weltmeister Frankreich kann es nur einen Sieger geben. SPORT1 zeigt, wie Sie das Spiel live verfolgen können.

Es ist das Traum-Halbfinale der WM, das auch durchaus das Finale hätte sein können. Wenn am Dienstagabend (21 Uhr im LIVETICKER) Europameister Spanien und Vize-Weltmeister Frankreich in Dallas aufeinandertreffen, wird ein Titelfavorit die Segel streichen müssen.

Schon über zwei Stunden vor dem Anpfiff ist in Frankreich die angebliche Startaufstellung der Équipe Tricolore aufgetaucht. Wie die in der Regel gut informierte Sportzeitung L’Equipe berichtet, nimmt Nationaltrainer Didier Deschamps zwei Wechsel in seiner Startelf vor. Offiziell verkündet wird die Anfangsformation erst 90 Minuten vor Spielbeginn.

WM: So verfolgen Sie das Halbfinale Frankreich – Spanien heute live

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Zwei Änderungen bei Frankreich – Spanien unverändert?

So rücken offenbar Bradley Barcola und Aurélien Tchouaméni ins Team, Désiré Doué und Manu Koné müssen wohl weichen. Tchouaméni war aufgrund von muskulären Problemen seit dem Sechzehntelfinale ohne Einsatzzeit.

Auch in Spanien sickerten Informationen zur Startelf von Trainer Luis de la Fuente durch. Nach Informationen der Marca vertraut Spaniens Nationaltrainer der gleichen Anfangsformation wie gegen Belgien. Das heißt auch: Torschütze Fabián Ruiz erhält erneut den Vorzug vor Pedri.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Frankreich: Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, Digne – Tchouaméni, Rabiot – Olise – Dembélé, Mbappé, Barcola

Spanien: Simon – Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Rodri, Fabian – Yamal, Dani Olmo, Baena – Oyarzabal

Spaniens Yamal heiß auf WM-Duell mit Frankreich

Schon während des gesamten Turniers und auch im Viertelfinale gegen Marokko (2:0) wirkte Frankreich souveräner als Spanien. Die Iberer quälten sich zum Auftakt zu einem 0:0 gegen Kap Verde, und sowohl das Achtelfinale (1:0 gegen Portugal) als auch das Viertelfinale (2:1 gegen Belgien) wurden erst durch späte Tore entschieden.

„Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder sie erreichen das dritte WM-Finale in Folge, oder wir schlagen sie zum dritten Mal hintereinander“, sagte Spaniens Jungstar Lamine Yamal voller Tatendrang. Am Tag nach seinem 19. Geburtstag würde er Frankreichs Toptorjäger Mbappé zu gern die Show stehlen und bei seiner ersten WM direkt ins Endspiel einziehen. Er habe „absolut keine Angst“, versicherte er.

Yamal sprach damit das 2:1 im Halbfinale der EM 2024 sowie das Halbfinale der Nations League im vergangenen Jahr an, welches der Europameister spektakulär mit 5:4 gewann. Auch in der Gesamtbilanz liegt Spanien vorne. Von 36 Duellen gewannen die Iberer 18, die Franzosen nur 13.

Mbappé vertraut den eigenen Stärken

Kylian Mbappé lässt sich von derlei Aussagen nicht verrückt machen, er vertraut ganz auf die eigenen Stärken. „Wir haben das größte Potenzial. Ich bin zuversichtlich“, sagte Frankreichs Kapitän. Sein Ziel: Der historische Final-Hattrick mit Les Bleus.

Wer sich am Ende durchsetzt? „Wir haben größten Respekt vor unseren Gegnern, sind aber überzeugt, dass wir jedes Team schlagen können“, sagt Spanien-Coach Luis de la Fuente selbstbewusst. Didier Deschamps vertraut auf sein Team: „Wir haben einen unerschütterlichen Glauben an unsere Stärken.“ Na dann: Die Show kann beginnen.

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