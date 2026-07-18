WM 2026: Historische "Katastrophe" für Frankreich

Christopher Mallmann 19.07.2026 • 00:11 Uhr Frankreich gerät gegen England unter die Räder. Der 0:4-Rückstand zur Pause hat historische Ausmaße.

Der französischen Nationalmannschaft drohte im Spiel um Platz drei gegen England eine Blamage ungeahnten Ausmaßes. Obwohl diese am Ende abgewendet wurde, ist eines klar: Der 0:4-Rückstand zur Pause hat eine historische Dimension.

Noch nie in der Geschichte lag die Équipe Tricolore zur Halbzeit mit einer Differenz von vier Toren zurück. Das bislang letzte Mal, dass Frankreich vier Gegentreffer in der ersten Hälfte kassierte, war bei der 1:5-Niederlage gegen Jugoslawien am 24. April 1968 (1:4 zur Pause).

Zuvor hatte es das nur ein einziges Mal gegeben: Bei der 2:4-Pleite gegen die Schweiz am 11. November 1953.

„Frankreich erlebt eine Katastrophe“

„Jetzt schon eine Demütigung“, schreibt die L’Équipe zur Pause des Spiels in Miami. RMC Sport urteilt: „Frankreich erlebt eine Katastrophe“.

Immerhin kamen die Franzosen nach der Pause wütend aus der Kabine und kämpften sich durch Tore von Kylian Mbappé (48./66.) und Bradley Barcola (54.) auf 3:4 heran. Nach Abpfiff stand es dennoch 4:6.