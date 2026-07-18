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WM 2026: Krönt sich Lionel Messi endgültig? Die Frage der Woche

Krönt sich Messi endgültig?

Spanien und Argentinien kämpfen am Sonntag um den WM-Sieg. Wird sich Lionel Messi endgültig krönen? Die Frage der Woche.
Im Podcast "Einfach mal Luppen" erklären Toni und Felix Kroos, warum Argentinien nicht besser besetzt ist als das DFB-Team. Die Erfolgsfaktoren der Albiceleste sind hingegen Mentalität und Messi.
SPORT1
Spanien und Argentinien kämpfen am Sonntag um den WM-Sieg. Wird sich Lionel Messi endgültig krönen? Die Frage der Woche.
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