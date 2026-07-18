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WM 2026: Krönt sich Lionel Messi endgültig? Die Frage der Woche
Krönt sich Messi endgültig?
Spanien und Argentinien kämpfen am Sonntag um den WM-Sieg. Wird sich Lionel Messi endgültig krönen? Die Frage der Woche.
SPORT1
18.07.2026 • 22:12 Uhr
Spanien und Argentinien kämpfen am Sonntag um den WM-Sieg. Wird sich Lionel Messi endgültig krönen? Die Frage der Woche.
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