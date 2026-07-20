WM 2026: Lionel Messi meldet sich emotional zu Wort

Nach dem verlorenen WM-Finale (0:1 gegen Spanien) hat sich Argentiniens Superstar Lionel Messi emotional zu Wort gemeldet.
Messi meldet sich emotional zu Wort
„Der Schmerz ist sehr groß, und es wird schwer sein, diese Wunde zu heilen“, schrieb der Offensivspieler am Montag auf Instagram.
Messi hatte seine Mannschaft mit acht Toren und vier Assists ins WM-Finale geführt. Auch deshalb wolle er das Turnier nicht nur im Schlechten abhaken.
Messis „immenser“ Stolz auf Argentinien
„Aber ich behalte auch all das Gute in Erinnerung … Die Spiele, die wir dank unseres vollen Einsatzes noch gedreht haben und die für immer in Erinnerung bleiben werden, sowie die Unterstützung eines ganzen Landes, die uns zusammen mit der Arbeit und dem Einsatz dieser Mannschaft dazu gebracht hat, wieder einmal zu den Besten der Welt zu gehören. Heute fällt es schwer, unsere Leistung richtig einzuschätzen, aber diese Mannschaft hat es in zwei aufeinanderfolgende WM-Endspiele geschafft.“
Argentinien sei es einmal mehr gelungen, „als Land zusammenzustehen und gemeinsam den immensen Stolz zu teilen, Argentinier zu sein“. Abschließend gratulierte er Spanien zum Gewinn des WM-Titels.
Mit 39 Jahren war es für Messi mit großer Wahrscheinlichkeit die letzte aktive Teilnahme an einer Fußball-WM. Ob und wann der Superstar aus der argentinischen Nationalmannschaft zurücktreten wird, ließ er noch offen.