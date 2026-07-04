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WM 2026: Hiobsbotschaft für Frankreich

Hiobsbotschaft für Frankreich

Frankreich muss im WM-Achtelfinale gegen Deutschland-Schreck Paraguay wohl ohne einen wichtigen Spieler auskommen.
Frankreich-Coach Didier Deschamps spricht nach dem Achtelfinaleinzug bei der WM über die Leistung seiner Mannschaft gegen Schweden und das nächste Spiel gegen Deutschland-Bezwinger Paraguay.
Daniel Höhn
Frankreich muss im WM-Achtelfinale gegen Deutschland-Schreck Paraguay wohl ohne einen wichtigen Spieler auskommen.

Die französische Nationalmannschaft muss in ihrem WMAchtelfinale gegen Deutschland-Bezwinger Paraguay (23 Uhr im LIVETICKER) auf Aurélien Tchouaméni verzichten.

Laut des Radiosenders RMC Sport hat sich der Mittelfeldspieler am Vorabend des Spiels verletzt und fehlt wegen Muskelbeschwerden. Er stünde Trainer Didier Deschamps in einem Viertelfinale gegen Co-Gastgeber Kanada oder Marokko aber wohl wieder zur Verfügung.

WM: Ex-Gladbacher ersetzt Tchouaméni

Tchouaméni, der zumeist an der Seite von Adrien Rabiot spielt, wird voraussichtlich von Manu Koné ersetzt. Bereits beim 3:0-Erfolg über den Irak während der Gruppenphase hatte der frühere Gladbacher Tchouaméni vertreten.

Viel wird sich in der Startelf im Vergleich zum 3:0 im Sechzehntelfinale gegen Schweden nicht ändern. Nur auf der linken Außenbahn werden wohl Lucas Digne und Bradley Barcola wirbeln.
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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)

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