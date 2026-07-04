WM 2026: Hiobsbotschaft für Frankreich

Daniel Höhn 04.07.2026 • 09:55 Uhr Frankreich muss im WM-Achtelfinale gegen Deutschland-Schreck Paraguay wohl ohne einen wichtigen Spieler auskommen.

Die französische Nationalmannschaft muss in ihrem WM–Achtelfinale gegen Deutschland-Bezwinger Paraguay (23 Uhr im LIVETICKER) auf Aurélien Tchouaméni verzichten.

Laut des Radiosenders RMC Sport hat sich der Mittelfeldspieler am Vorabend des Spiels verletzt und fehlt wegen Muskelbeschwerden. Er stünde Trainer Didier Deschamps in einem Viertelfinale gegen Co-Gastgeber Kanada oder Marokko aber wohl wieder zur Verfügung.

WM: Ex-Gladbacher ersetzt Tchouaméni

Tchouaméni, der zumeist an der Seite von Adrien Rabiot spielt, wird voraussichtlich von Manu Koné ersetzt. Bereits beim 3:0-Erfolg über den Irak während der Gruppenphase hatte der frühere Gladbacher Tchouaméni vertreten.