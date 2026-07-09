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WM 2026: Schweinsteiger übt scharfe Schiri-Kritik

Schweinsteiger übt scharfe Schiri-Kritik

Frankreich erhält bei der WM 2026 gegen Marokko einen Elfmeter, den Kylian Mbappé verschießt. Bastian Schweinsteiger zieht den Schiedsrichter mit in die Verantwortung.
Vor dem WM-Viertelfinale zwischen Frankreich und Marokko verrät Jürgen Klopp, dass er vor einigen Jahren drei französische Top-Stars verpflichten wollte. Einer davon: Kylian Mbappé.
Dominik Hager
Frankreich erhält bei der WM 2026 gegen Marokko einen Elfmeter, den Kylian Mbappé verschießt. Bastian Schweinsteiger zieht den Schiedsrichter mit in die Verantwortung.

Nach einem Foul von Marokko-Star Achraf Hakimi an Désiré Doué wurde Frankreich im WM-Viertelfinale ein Elfmeter zugesprochen. Kylian Mbappé musste bei der Ausführung jedoch lange warten, ehe Schiedsrichter Facundo Tello den Ball freigab.

„So was bringt ja den Schützen durcheinander, wenn der schon den Ball da hinlegt. Jetzt hast du Diskussionen wieder, argentinischer Schiedsrichter. Nimmt er hier Einfluss auf den Elfmeter? Also das war total schlecht. Ich fand das ganz schlecht gemacht vom Schiedsrichterteam“, sagte ARD-Experte Bastian Schweinsteiger kurz nach dem Fehlschuss.

Vor der Ausführung des Strafstoßes war auch ein mögliches Foulspiel eines Franzosen im Vorfeld des Hakimi-Vergehens gecheckt worden, was die Wartezeit für den Frankreich-Stürmer erhöhte. Zu sehr wollte Schweinsteiger Mbappé letztlich allerdings nicht in Schutz nehmen.

„Trotzdem kann er auch reingehen, brauchen wir nicht darüber reden. Aber es zögert es so hinaus, das ist für den Schützen immer ein bisschen schwieriger“, verdeutlichte Schweinsteiger seine These.

WM 2026: Ittrich und Klopp sind sich nicht einig

Pattrick Ittrich lobte den Referee hingegen für seine Entscheidung und seine Spielführung in den ersten 30 Minuten. „Der Elfmeter ist richtig und es war auch kein Foul in der Angriffsphase. Alles richtig entschieden, bis jetzt ein gutes Spiel des Schiedsrichters“, schilderte der Ex-Referee in seiner Funktion als Experte bei MagentaTV.

Jürgen Klopp schlug sich in der Halbzeitpause hingegen auf die Seite von Schweinsteiger und übte klare Kritik. „Es hat drei Minuten lang gedauert. Wir wissen nicht, was in dem Raum abgelaufen ist, vielleicht war Pinkelpause oder sonst was. Das hat ewig gedauert und Kylian musste dreimal neu justieren. Die Zeitverzögerung des Schiedsrichters war nicht glücklich“, sagte er bei MagentaTV.

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