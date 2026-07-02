WM 2026: Spanien vs. Österreich heute live im Free-TV, Stream und Ticker - Gelingt Ralf Rangnick die Sensation?

SPORT1 02.07.2026 • 18:00 Uhr Am Donnerstagabend deutscher Zeit steht bei der WM ein weiteres Sechzehntelfinale auf dem Programm: Spanien trifft auf Österreich. SPORT1 zeigt, wie Sie das WM-Spiel heute live verfolgen können.

Nach dem Abschluss der Gruppenphase geht es für 32 Teams im Rahmen des WM-Sechzehntelfinales ums Weiterkommen. Für den amtierenden Europameister Spanien kommt es am Donnerstagabend (21 Uhr im LIVETICKER) zum Duell mit Österreich.

Die Spanier haben sich nach einem Stotterstart souverän als Gruppensieger in die K.-o.-Runde gespielt. Österreich erlebte hingegen im letzten Gruppenspiel ein echtes Drama und konnte den Kopf erst in letzter Sekunde aus der Schlinge ziehen.

WM heute live: So können Sie Spanien vs. Österreich verfolgen

TV: ARD, MagentaTV

ARD, MagentaTV Stream: ARD Mediathek, MagentaTV

ARD Mediathek, MagentaTV Ticker:SPORT1.de und SPORT1 App

Das Duell zwischen Spanien und Österreich wird live im Free-TV von der ARD übertragen und im kostenlosen Stream gezeigt. Zudem ist die Partie kostenpflichtig auf MagentaTV zu sehen.

WM 2026: Wie stark ist Spanien wirklich?

Die Leistung der Spanier war bei den letzten Turnieren eher schwankend. Zwar konnten die Südeuropäer 2024 den Europameistertitel gewinnen, jedoch reichte es bei Weltmeisterschaften seit dem Titelgewinn 2010 nicht mehr für einen Viertelfinal-Einzug.

Spanien erwischte mit dem 0:0 gegen Underdog Kap Verde einen denkbar unglücklichen Start, ließ sich davon aber nicht beeindrucken. Gegen Saudi-Arabien folgte ein souveränes 4:0 und auch beim 1:0-Sieg gegen Uruguay überzeugten die Spanier mit einer stabilen Defensive und drei verdienten Punkten. Im weiteren Turnierverlauf dürfte mitentscheidend sein, wie gut die Flügelzange Lamine Yamal und Nico Williams nach ihren Verletzungspausen in Fahrt kommt.

WM 2026: Gelingt Österreich die ganz große Überraschung?

Die Österreicher haben sich mit Ach und Krach in die Runde der letzten 32 gezittert. Nach einem wenig überzeugenden, aber letztlich souveränen 3:1-Sieg gegen Jordanien folgte beim 0:2 gegen Argentinien der erwartete Dämpfer.

Vor dem letzten Gruppenspiel gegen Algerien war klar, dass ein Remis beiden Teams reichen würde. Beim Stande von 2:2 spielten sich beide Teams zunächst nur noch die Bälle hin und her. Dann schockte Riyad Mahrez die Alpenrepublik in der Nachspielzeit mit dem Treffer zum 3:2. In allerletzter Sekunde verhinderte Sasa Kalajdzic den K. o. der Österreicher mit dem umjubelten Ausgleichstreffer.