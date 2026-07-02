WM 2026: Spezielle Pub-Maßnahmen für England-Duell

SID 02.07.2026 • 19:59 Uhr England trifft im Achtelfinale der WM auf Mexiko. Premierminister Keir Starmer erteilt eine Ausnahmeregelung.

Anlässlich des WM-Achtelfinals zwischen England und Co-Gastgeber Mexiko am Montag (2 Uhr MESZ im LIVETICKER) bleiben auf der britischen Insel Pubs bis 5 Uhr morgens geöffnet. Wie das Büro des britischen Premierministers Keir Starmer am Donnerstag mitteilte, gibt es am Spieltag eine Ausnahmeregelung, die die Ausschankzeiten verlängert.

„Der Fußball könnte nach Hause kommen, aber wir sorgen dafür, dass die Fans es nicht müssen“, sagte der Premierminister: „Dass Pubs bis zum Schlusspfiff geöffnet bleiben, ist eine gute Nachricht für die Anhänger und eine gute Nachricht für die Pubs und Veranstaltungsorte, die unsere Gemeinschaften zusammenbringen.“

England hatte sich am Mittwoch mit einem 2:1-Erfolg und zwei Toren von Kapitän Harry Kane gegen die Demokratische Republik Kongo den Achtelfinaleinzug gesichert. Das Aufeinandertreffen mit Mexiko findet im Aztekenstadion statt.

WM: Premierminister widerspricht Tuchel

Trainer Thomas Tuchel hatte nach dem Sechzehntelfinale bereits für eine weitere Ausnahmeregelung plädiert. „Schreibt eine Entschuldigung für die Schule und lasst sie Fußball schauen“, sagte der 52-Jährige.