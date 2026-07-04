WM 2026: Verschiebung? Neue Info vor Frankreich-Spiel

Christopher Mallmann , Julius Schamburg 04.07.2026 • 21:31 Uhr Auch das Achtelfinale der Franzosen könnte Opfer von Unwettern werden. Droht eine Verschiebung? Die FIFA reagiert und gibt später ein Update.

Das Achtelfinale der französischen Nationalmannschaft wird offenbar doch nicht verschoben. Um 20.10 Uhr MESZ gab die FIFA bekannt, dass die Partie wie ursprünglich geplant um 23 Uhr MESZ angepfiffen werden soll.

Das Duell der Équipe Tricolore gegen Deutschland-Bezwinger Paraguay (LIVETICKER) könnte nämlich Opfer von Unwettern werden. Austragungsort ist – wie bereits das Gruppenspiel gegen den Irak (3:0) – das Philadelphia Stadium in der gleichnamigen Stadt.

Nach Informationen des National Weather Service in den USA scheinen die Risiken einen ähnlichen Verlauf zu nehmen wie am 22. Juni, als die Partie zwischen Frankreich und dem Irak wegen schwerer Gewitter für zwei Stunden unterbrochen werden musste.

Nach den geltenden Regeln der lokalen Behörden müsste man mit bei einem Blitzeinschlag im Umkreis von acht Meilen (ungefähr 13 Kilometer) eine halbe Stunde warten, bevor die Partie fortgesetzt werden darf.

Auf Anfrage des französischen Mediums Radio France gab die FIFA am Samstag zunächst bekannt, „die Wetterlage in Philadelphia genau zu verfolgen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist das Risiko wetterbedingter Verzögerungen hoch.“