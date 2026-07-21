WM 2030: Südamerika-Chef sieht Aufstockung als "große Chance"

SID 21.07.2026 • 09:59 Uhr Der Präsident des südamerikanischen Fußballverbandes, Alejandro Dominguez, hat sich erneut für eine WM-Endrunde mit 64 Mannschaften ausgesprochen. Die Südamerikaner setzen sich für eine Aufstockung des Turniers auf 64 Teilnehmer in vier Jahren ein.

Inmitten der Debatte um eine WM-Vergrößerung hat Südamerikas Fußballverbandschef Alejandro Dominguez erneut Werbung für eine Endrunde mit 64 Mannschaften gemacht. „Das nächste Mal findet sie bei uns zu Hause statt“, schrieb der Präsident der südamerikanischen Konföderation CONMEBOL bei X. Das Turnier 2030 sei „eine große Chance für den Fußball, um das hundertjährige Jubiläum der WM mit einem Wettbewerb mit 64 Teams zu feiern“.

Hauptausrichter in vier Jahren sind Spanien, Portugal und Marokko. Jeweils eine Partie soll zudem in Paraguay, Uruguay und Argentinien ausgetragen werden. Die Südamerikaner könnten 100 Jahre nach der ersten WM in Uruguay bei einer Ausdehnung des Teilnehmerfeldes mehr Spiele als geplant erhalten. „Wir müssen das diskutieren und analysieren“, sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino nach dem WM-Finale am Sonntag über die Aufstockungspläne.