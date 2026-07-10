WM: "Absolute Frechheit": Kurioses Lob für Olise

Daniel Höhn 10.07.2026 • 12:26 Uhr Auch im WM-Viertelfinale gegen Marokko weiß Bayern-Star Michael Olise zu überzeugen. Die TV-Experten Jürgen Klopp und Mats Hummels sind hin und weg.

Beim 2:0-Sieg Frankreichs im WM–Viertelfinale gegen Marokko überzeugte Bayern-Star Michael Olise auch ohne eigenen Treffer. Die Leistung des Franzosen nötigte auch den TV-Experten Jürgen Klopp und Mats Hummels Respekt ab.

So sei es eine „absolute Frechheit“, wie gut Olise sei, sagte Klopp bei MagentaTV: „Da fehlen einem die Worte.“ Der ehemalige Verteidiger Hummels fügte hinzu: „Das hat ein bisschen genervt da beim Zusehen.“

Klopp: „Wenn man Fußballer malen wollte, dann so“

Eine Szene stach heraus: In der 56. Minute setzte Olise mit einem genialen Pass Kylian Mbappé in Szene. Der Bayern-Profi passte sich den Ball mit dem linken Fuß an den rechten und hebelte so die marokkanische Abwehr aus auf die er zugestürmt war. Mbappé verzog seinen Schuss anschließend – stand bei der Aktion aber ohnehin schon im Abseits.

Der Begeisterung tat das aber keinen Abbruch. „Wie viel Selbstvertrauen haben die (Frankreich, Anm. d. Red.)? Wie viel Bock haben die auf Fußball? Wenn man Fußballer malen wollte, dann so. Der spricht nur auf dem Platz, hast du das Gefühl“, schwärmte Klopp von Olise.

Vier Minuten nach dem Traumpass des Bayern-Shootingstars markierte Mbappé dann den Führungstreffer für Frankreich, dieses Mal nach Vorbereitung von Désiré Doué. Nur kurz darauf sorgte Ousmane Dembélé für den Endstand.