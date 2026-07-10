Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
WM 2026
WM 2026
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
HIGHLIGHTS
WM 2026>

WM: "Absolute Frechheit": Kurioses Lob für Olise

Olise? „Absolute Frechheit“

Auch im WM-Viertelfinale gegen Marokko weiß Bayern-Star Michael Olise zu überzeugen. Die TV-Experten Jürgen Klopp und Mats Hummels sind hin und weg.
Frankreich zieht gegen Marokko souverän ins Halbfinale ein und gilt weiter als großer Favorit auf dem WM-Titel. Im Mittelpunkt steht wieder einmal Kylian Mbappé. Vom Elferfehlschuss übers Traumtor bis zur verletzungsbedingten Auswechslung war in diesem Spiel alles dabei.
Daniel Höhn
Auch im WM-Viertelfinale gegen Marokko weiß Bayern-Star Michael Olise zu überzeugen. Die TV-Experten Jürgen Klopp und Mats Hummels sind hin und weg.

Beim 2:0-Sieg Frankreichs im WMViertelfinale gegen Marokko überzeugte Bayern-Star Michael Olise auch ohne eigenen Treffer. Die Leistung des Franzosen nötigte auch den TV-Experten Jürgen Klopp und Mats Hummels Respekt ab.

So sei es eine „absolute Frechheit“, wie gut Olise sei, sagte Klopp bei MagentaTV: „Da fehlen einem die Worte.“ Der ehemalige Verteidiger Hummels fügte hinzu: „Das hat ein bisschen genervt da beim Zusehen.“

Klopp: „Wenn man Fußballer malen wollte, dann so“

Eine Szene stach heraus: In der 56. Minute setzte Olise mit einem genialen Pass Kylian Mbappé in Szene. Der Bayern-Profi passte sich den Ball mit dem linken Fuß an den rechten und hebelte so die marokkanische Abwehr aus auf die er zugestürmt war. Mbappé verzog seinen Schuss anschließend – stand bei der Aktion aber ohnehin schon im Abseits.

Der Begeisterung tat das aber keinen Abbruch. „Wie viel Selbstvertrauen haben die (Frankreich, Anm. d. Red.)? Wie viel Bock haben die auf Fußball? Wenn man Fußballer malen wollte, dann so. Der spricht nur auf dem Platz, hast du das Gefühl“, schwärmte Klopp von Olise.

Vier Minuten nach dem Traumpass des Bayern-Shootingstars markierte Mbappé dann den Führungstreffer für Frankreich, dieses Mal nach Vorbereitung von Désiré Doué. Nur kurz darauf sorgte Ousmane Dembélé für den Endstand.

Im Halbfinale wartet auf den Vize-Weltmeister der Sieger der Partie zwischen Spanien und Belgien, die am Freitag steigt (ab 21 Uhr im LIVETICKER).

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite