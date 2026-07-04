WM-Achtelfinale: Neu-Bayer Saibari früh verletzt ausgewechselt

SID 04.07.2026 • 19:32 Uhr Der Stürmerstar der Marokkaner muss mit einer Oberschenkelblessur ausgewechselt werden.

Für den Neu-Münchner Ismael Saibari war das WM-Achtelfinale schnell vorbei. Der Stürmerstar der Marokkaner musste im Spiel in Houston gegen Co-Gastgeber Kanada schon nach 22 Minuten vom Feld. Der 25-Jährige hielt sich nach einem Sprint immer wieder den rechten hinteren Oberschenkel, schließlich sank er zu Boden und schlug die Hände vors Gesicht.