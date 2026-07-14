Eine legendäre Fußball-Feindschaft flammt bei der WM neu auf

Johannes Behm 14.07.2026 • 12:12 Uhr Dem Vater von Erling Haaland wird übermäßiger Alkoholkonsum vorgeworfen - und das von niemand geringerem als seinem Erzfeind Roy Keane. Eine alte Fehde lebt neu auf.

Die Feindschaft zwischen Roy Keane und Alf-Inge Haaland ist fast 30 Jahre alt, doch alles andere als abgekühlt. Im Rahmen des WM-Viertelfinals zwischen England und Norwegen hat Keane (ehemals Manchester United) seinem Antagonisten Haaland (ehemals Leeds United/Manchester City) übermäßigen Alkoholkonsum vorgeworfen.

Von Keane gab es nun heftigen Gegenwind. „Wird er sich überhaupt an das Spiel erinnern?“, fragte sich der 54-Jährige bei der Show „Stick to Football“ mit Gary Neville und Ian Wright und erklärte seine Aussage: „Er hat ja bei den Spielen offensichtlich Alkohol getrunken – der Papa.“

„Sieht das Spiel mit anderen Augen“

„Er trinkt ein bisschen was – da sieht man das Spiel natürlich mit ganz anderen Augen“, schob Keane hinterher. Beim Iren sorgte vor allem der Zeitpunkt von Haalands Äußerungen einen Tag nach dem Spiel für Unverständnis. Direkt nach dem Spiel könne er noch ein Auge zudrücken, sofern man noch zu emotionalisiert sei.

„Aber wenn die Leute am Morgen danach aufwachen, können sie nicht sagen: ‚Der Schiedsrichter hat uns den Sieg gekostet.‘ Das geht einfach nicht. Man kann zwar über ein paar Entscheidungen diskutieren, aber man kann nicht sagen: ‚Er hat uns den Sieg gekostet.‘ Nein“, wetterte Keane gegen seinen langjährigen Rivalen.

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Die Clips der Show erreichten in den sozialen Medien offenbar auch Haaland selbst, der laut übereinstimmenden britischen Medienberichten sogar unter einem Beitrag kommentierte und Keane persönlich beleidigte, seinen Kommentar jedoch später wieder löschte. „Einmal ein Arschloch, immer ein Arschloch“, sollen die Worte gelautet haben.

Deswegen hassen sich Keane und Haaland

Der Beginn der Fehde zwischen Keane und Haaland liegt fast 30 Jahre zurück. Am 27. September 1997 fanden sich beide, damals noch als Spieler, beim Aufeinandertreffen zwischen Leeds United und Manchester United in einem Zweikampf wieder, der alles auslösen sollte.

Nachdem Keane im Strafraum im Rasen hängen geblieben und mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen geblieben war, kam Haaland zu ihm zurück, schrie ihn an und bezichtigte ihn einer Schwalbe. Doch damit lag er falsch. Die United-Legende hatte nicht geschauspielert, sondern sich einen Kreuzbandriss zugezogen. Ein Foul war es dennoch nicht.

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Die Revanche gab es knapp vier Jahre später. Am 21. April 2001 trat Keane mit seinen Stollen auf das Knie von Haaland, der inzwischen für Manchester City spielte, ein und sah dafür folgerichtig die Rote Karte. Er wurde für drei Spiele gesperrt.