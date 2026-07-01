WM: Belgien-Stars zoffen sich mitten im Spiel

Maximilian Lotz 02.07.2026 • 00:19 Uhr Das drohende WM-Aus vor Augen, verliert Belgien gegen den Senegal die Nerven. Zwei Stars geraten mitten im Spiel aneinander. Doch die Geschichte nimmt eine kuriose Wende.

Erst ein öffentlicher Zoff, dann die große Versöhnung: Im WM-Sechzehntelfinale zwischen Belgien und dem Senegal (JETZT im Liveticker) sind Youri Tielemans und Leandro Trossard mitten im Spiel aneinandergeraten. Ausgerechnet die beiden Streithähne retteten die „Roten Teufel“ kurz vor Schluss der regulären Spielzeit in die Verlängerung.

Aber der Reihe nach: Nach einer misslungenen Halbfeldflanke von Tielemans ins Nirgendwo lagen bei den Belgiern in der 70. Minute beim Stand von 0:2 die Nerven blank. Trossard schimpfte und gestikulierte in Richtung des Flankengebers. Tielemans wetterte zurück.

Presse wundert sich: „Was ist das denn?“

„Was ist das denn?“, schrieb Het Laatste Nieuws verwundert im Liveticker. Die erhitzten Gemüter waren kaum zu beruhigen, es kam sogar zu einem kleinen Gerangel unter den Teamkollegen, Trossard schubste Tielemans.

Belgiens Nationalspieler Nicolas Raskin versuchte sich zunächst vergeblich als Streitschlichter. Dann ging Romelu Lukaku dazwischen und schob Trossard weg. In der folgenden Trinkpause wurden die Emotionen dann wieder etwas runtergefahren.

Streithähne Trossard und Tielemans retten Belgien

Kurz vor Ende der regulären 90 Minuten waren dann ausgerechnet Tielemans und Trossard die Hauptdarsteller. Nachdem Lukaku (86.) für Belgien verkürzt hatte, glich Tielemans (89.) per Kopf aus – ausgerechnet nach einer Flanke von Trossard.