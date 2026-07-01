WM: Besondere Szenen um Harry Kane nach Abpfiff

Maximilian Lotz 01.07.2026 • 21:54 Uhr Harry Kane bewahrt England vor dem WM-Aus. Nach Abpfiff sorgt der Kapitän der Three Lions für besondere Bilder.

Thomas Tuchel bedankte sich mit einer innigen Umarmung bei Harry Kane, dann ließ Englands Nationaltrainer seine Spieler nach dem 2:1-Sieg im WM-Sechzehntelfinale gegen die DR Kongo im Mittelkreis zurück und verließ den Platz.

Kapitän Kane trommelte daraufhin alle seine Teamkollegen in einem Kreis zusammen und richtete anschließend ein paar Worte an die Spieler. „Ich habe den Jungs gesagt, sie sollen es genießen“, erklärte er hinterher.

Kane: „Ich möchte, dass die Jungs es genießen“

„Manchmal feiert man als englischer Nationalspieler nach solchen harten Spielen, bei denen man eigentlich gewinnen sollte, nicht so richtig, wie man es eigentlich sollte. Wir sind wie jede andere Nation auch: Wir sind weiter, also genießt es“, sagte Kane, der mit seinem späten Doppelpack (75., 86.) England ins Achtelfinale führte.

Bei der WM müsse man um jeden Moment und jeden kleinen Vorsprung kämpfen, ergänzte der Bayern-Torjäger. „Deshalb möchte ich, dass die Jungs es genießen, es gemeinsam mit den Fans genießen, so wie wir es getan haben. Und in vier Tagen geht es weiter.“

Dann treffen die Three Lions im Aztekenstadion auf Co-Gastgeber Mexiko (Montag, 2.00 Uhr MESZ im LIVETICKER).

„Wonderwall“-Gesänge kommen auch in England gut an

Doch zuvor folgte die Mannschaft noch Kanes Feierbefehl. Arm in Arm stellte sich das Team vor den englischen Fans auf und sang gemeinsam den Brit-Pop-Klassiker „Wonderwall“ von Oasis, der bei diesem Turnier zur begleitenden Hymne der Engländer geworden ist.

Die Bilder kamen in der Heimat gut an. „Das sind die Momente, in denen man die Maske fallen lassen kann. Für ein paar Augenblicke hat man zwei oder drei Minuten Zeit mit den Fans, die den weiten Weg auf sich genommen haben“, sagte Englands ehemalige Nationalkeeper Joe Hart in der BBC.

„Genießt diese besonderen Momente in vollen Zügen. England ist auf einer Reise und so weiter – ich liebe es, das zu sehen“, schwärmte Hart.

Klopp: „Feste feiern wie sie fallen“

Auch Jürgen Klopp fand Kanes Ansage sympathisch. „Du musst die Feste feiern wie sie fallen“, sagte Klopp bei MagentaTV.