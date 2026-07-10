WM: Bizarrer Streit um Belgien-Star

Daniel Höhn 10.07.2026 • 13:18 Uhr Um Belgien-Star Zeno Debast gibt es Ärger zwischen seinem Klub und dem Verband. Verpasst er deshalb das WM-Viertelfinale gegen Spanien?

Vor dem WM–Viertelfinale zwischen Spanien und Belgien (ab 21 Uhr im LIVETICKER) gibt es bei den Belgiern Zoff um Innenverteidiger Zeno Debast.

Der 22-Jährige, der bei Sporting Lissabon spielt, wurde bislang von einer Beinverletzung ausgebremst. Im Viertelfinale sollte er jetzt zum Einsatz kommen, doch sein Klub verhinderte das laut einem Bericht von The Athletic.

WM: Belgien gibt in Sachen Debast klein bei

Täglich stehe Sporting mit dem Verband RBFA bezüglich Debasts Zustand in Kontakt. Vor dem Spiel sei in Los Angeles ein Treffen zwischen den Parteien geplant, um die Spieltauglichkeit des Innenverteidigers zu überprüfen und seine Situation zu beurteilen.

Der belgische Verband teilte derweil offiziell mit: „Zeno Debast wird für das Viertelfinale nicht zur Verfügung stehen. Sein Verein, Sporting, teilte dem Spieler mit, dass man ihn aus medizinischer Sicht nicht für spielfähig halte. Diese Einschätzung weicht von der des medizinischen Stabs der Roten Teufel sowie der medizinischen und versicherungstechnischen Stellen der FIFA ab.“