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WM: Bizarrer Streit um Belgien-Star

Bizarrer Streit um Belgien-Star

Um Belgien-Star Zeno Debast gibt es Ärger zwischen seinem Klub und dem Verband. Verpasst er deshalb das WM-Viertelfinale gegen Spanien?
Mit den USA verabschiedet sich im WM-Achtelfinale gegen Belgien auch der dritte und letzte Gastgeber von dieser WM. Auch der amnestierte Folarin Balogun konnte die US-Pannen-Show nicht verhindern.
Daniel Höhn
Um Belgien-Star Zeno Debast gibt es Ärger zwischen seinem Klub und dem Verband. Verpasst er deshalb das WM-Viertelfinale gegen Spanien?

Vor dem WMViertelfinale zwischen Spanien und Belgien (ab 21 Uhr im LIVETICKER) gibt es bei den Belgiern Zoff um Innenverteidiger Zeno Debast.

Der 22-Jährige, der bei Sporting Lissabon spielt, wurde bislang von einer Beinverletzung ausgebremst. Im Viertelfinale sollte er jetzt zum Einsatz kommen, doch sein Klub verhinderte das laut einem Bericht von The Athletic.

WM: Belgien gibt in Sachen Debast klein bei

Täglich stehe Sporting mit dem Verband RBFA bezüglich Debasts Zustand in Kontakt. Vor dem Spiel sei in Los Angeles ein Treffen zwischen den Parteien geplant, um die Spieltauglichkeit des Innenverteidigers zu überprüfen und seine Situation zu beurteilen.

Der belgische Verband teilte derweil offiziell mit: „Zeno Debast wird für das Viertelfinale nicht zur Verfügung stehen. Sein Verein, Sporting, teilte dem Spieler mit, dass man ihn aus medizinischer Sicht nicht für spielfähig halte. Diese Einschätzung weicht von der des medizinischen Stabs der Roten Teufel sowie der medizinischen und versicherungstechnischen Stellen der FIFA ab.“

Zudem hieß es: „Zeno trainiert derzeit individuell unter der Aufsicht der Leistungsabteilung der RBFA.“ Debast hat bislang 26 Länderspiele für Belgien absolviert und gehörte auch zum Kader für die WM 2022 in Katar.

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