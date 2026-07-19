WM: Das Finale Spanien vs. Argentinien heute live im Free-TV, Stream und Ticker

SPORT1 19.07.2026 • 18:00 Uhr Am Sonntagabend steigt mit dem WM-Finale das größte und wichtigste Spiel überhaupt. Wird Spanien zum zweiten oder Argentinien zum vierten Mal Weltmeister. SPORT1 zeigt, wie Sie die Partie live verfolgen können.

Die große Halbzeitshow im WM-Finale am Sonntagabend sorgt bereits für Aufsehen. Die Spieler wollen im Duell zwischen Spanien und Argentinien (ab 21 Uhr im LIVETICKER) aber Geschichte schreiben.

Nach dem souveränen 2:0-Sieg des Europameisters Spanien im Halbfinale gegen die bislang so starken Franzosen gehen die Iberer laut einigen Experten mit Vorteilen ins Endspiel gegen Argentinien. Die Südamerikaner, denen erneut ein spätes Tor zum Weiterkommen gegen England (2:1) verhalf, können aber einen historischen Coup landen. Immerhin sind sie Titelverteidiger.

WM-Finale heute live: So können Sie Spanien – Argentinien live verfolgen

TV: ZDF, MagentaTV

ZDF, MagentaTV Stream: ZDF Mediathek, MagentaTV

ZDF Mediathek, MagentaTV Ticker:SPORT1.de und SPORT1 App

Großes Thema ist im Vorfeld des Spiels das legendäre Badewannen-Foto. Darauf zu sehen: Argentinien-Superstar Lionel Messi wäscht den kleinen Lamine Yamal. „Das Leben ist verrückt, und die Tatsache, dass wir beide uns nach diesem Foto bei der Weltmeisterschaft gegenüberstehen, ist unglaublich“, sagte Messi.

WM-Debütant Yamal würde bei einem Erfolg dagegen mit 19 Jahren und sechs Tagen als jüngster Spieler in die Geschichte eingehen, der EM- und WM-Trophäe vereinigt – und damit wohl auch für eine Wachablösung sorgen. „Er hat eine großartige Karriere vor sich und die Chance, etwas Historisches zu erreichen, aber ich hoffe, es passiert nicht dieses Mal“, sagte Messi, der seine sechste WM spielt.

Der 39-Jährige, so Spanien-Coach Luis de la Fuente, erfordere „besondere Aufmerksamkeit. Messi ist einzigartig. Ein Vorbild für junge Sportler, was seine Einstellung und sein Verhalten angeht – besonders angesichts der spektakulären WM, die er in seinem Alter spielt.“

Messi hin, Messi her – das Selbstvertrauen der Spanier ist riesig. „Unser Ziel war es, genau da zu stehen, wo wir jetzt sind“, sagte Spielmacher Rodri: „Wir wollten die Weltmeisterschaft gewinnen, und wir wissen, dass wir es können. Wir haben gezeigt, dass wir große Rivalen schlagen können, und jetzt stehen wir vor dem bisher härtesten Gegner. Es wird der perfekte Test sein, um zu sehen, ob wir den WM-Pokal wirklich holen können. Wir müssen mehr Siegeswillen als Angst vor einer Niederlage haben.“

—–