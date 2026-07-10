WM: Das ist Spaniens Geheimnis

Manfred Sedlbauer , Philipp Heinemann 10.07.2026 • 14:51 Uhr Die spanische Nationalmannschaft verfügt nicht nur im Angriff über hohe Qualität. Vor allem die Verteidigung steht im bisherigen WM-Verlauf felsenfest - der Verbandsboss erklärt bei SPORT1, warum "La Furia Roja" derzeit so gut funktioniert.

Spanien glaubt an seine Titelchance: Der Europameister will auch bei der WM bis ins Endspiel vorstoßen – und setzt dabei nicht nur auf die hohe individuelle Qualität der Nationalmannschaft.

Verbandspräsident Rafael Louzán sieht vor dem Viertelfinale gegen Belgien (21 Uhr im LIVETICKER) das Erfolgsgeheimnis des Teams im Zusammenhalt.

„Es herrscht ein echter Familienzusammenhalt rund um die Nationalmannschaft, und ich glaube, diese Harmonie, diese Verbundenheit ist perfekt, damit wir Spiele gewinnen können und Spanien Spaß am Spiel hat“, sagte der Boss der RFEF im Gespräch mit SPORT1.

Spanien-Boss glaubt an WM-Finale gegen England

Spanien trifft am Freitag um 21 Uhr auf Belgien, der Gegner in einem möglichen Halbfinale hieße Frankreich.

„Ich bin voller Vorfreude und kann das Spiel kaum erwarten. Ich glaube, dass wir das spanische Talent mit einem großartigen Sieg genießen können“, prophezeite Louzán. Er legte sich auch gleich auf ein Endspiel fest: „Gute Frage: Spanien gegen England. Wir sind im Viertelfinale, wir wollen ins Halbfinale und wir wollen ins Finale. Los, Spanien!“