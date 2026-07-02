WM: Deutschlands WM-Aus führt zu Trikot-Preissturz

Niklas Trettin 02.07.2026 • 10:12 Uhr Das Aus der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2026 hat auch Folgen für Online-Händler. Die originalen Adidas-Trikots sind dort inzwischen mit hohen Rabatten erhältlich.

Mit dem überraschenden Aus gegen Paraguay ist für die deutsche Nationalmannschaft die Weltmeisterschaft schon nach dem Sechzehntelfinale beendet. Die sportliche Enttäuschung sitzt tief. Für Fußballanhänger, die noch mit dem Kauf eines DFB-Trikots geliebäugelt haben, bringt das frühe Ausscheiden allerdings einen unerwarteten Nebeneffekt: Die Preise sind binnen kürzester Zeit deutlich gefallen.

Während der Deutsche Fußball-Bund und Ausrüster Adidas ihre aktuellen Trikots weiterhin zu den regulären Verkaufspreisen anbieten – 100 Euro für die Fan-Version und 150 Euro für das Authentic-Modell –, zeichnet sich bei zahlreichen anderen Händlern bereits ein anderes Bild ab. Nach Daten des Preisvergleichsportals Idealo sind die aktuellen deutschen Trikots dort inzwischen spürbar günstiger erhältlich.

Nach Deutschland-Aus: So günstig sind die Trikots jetzt

Besonders deutlich zeigt sich der Preisrutsch beim Heimtrikot für Erwachsene. Einen Tag nach dem WM-Aus war die Fan-Version bei einzelnen Händlern bereits ab 59,99 Euro erhältlich, andere verlangten nur wenig mehr. Noch am 29. Juni hatte das günstigste Angebot laut dem Preisvergleichsportal bei 84,40 Euro gelegen. Zwar schwanken die Preise im Onlinehandel regelmäßig. Seit Mitte Mai war das Trikot demnach aber nie für weniger als 77 Euro angeboten worden.

Auch das Auswärtstrikot wurde kurz nach dem Ausscheiden der deutschen Mannschaft deutlich günstiger. Zeitweise fiel der Preis der Standardversion auf lediglich 48,75 Euro, inzwischen liegt das niedrigste Angebot wieder bei knapp 63 Euro. Zum Vergleich: In den Wochen vor dem Turnier-Aus kostete das Trikot bei den meisten Händlern durchgehend mehr als 70 Euro.