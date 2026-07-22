WM-Endspiel mit TV-Rekord in den USA

SID 22.07.2026 • 13:11 Uhr Das Spiel zwischen Spanien und Argentinien verfolgten bei Fox und Telemundo 66,4 Millionen Menschen.

Das Endspiel der Fußball-WM hat am vergangenen Sonntag in den USA für einen Zuschauerrekord gesorgt. Die übertragenden Sender Fox und Telemundo erreichten auf ihren verschiedenen Plattformen insgesamt 66,4 Millionen Zusehende. Es ist das meistgesehene Fußballspiel in den USA – und die reichweitenstärkste Sportsendung seit 1994, bei der es sich nicht um die Übertragung eines Spiels der National Football League (NFL) handelt.

Beim englischsprachigen Sender Fox verfolgten im Schnitt 42,5 Millionen Fans das Endspiel zwischen Spanien und Argentinien (1:0 n.V.) vom Anpfiff bis zum Abpfiff. Auf den spanischsprachigen Plattformen von Telemundo sahen 23,9 Millionen Interessierte zu. Den vorherigen Rekord für ein Fußballspiel hatte zuvor die Achtelfinal-Begegnung zwischen den USA und Belgien (1:4) aufgestellt – bei Fox und Telemundo sahen ingsamt 50,1 Millionen Menschen zu.