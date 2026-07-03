WM: England-Spiel soll verlegt werden!

Philipp Heinemann 03.07.2026 • 21:43 Uhr Trainer Thomas Tuchel und die englische Nationalmannschaft müssen womöglich kurzfristig umplanen: Ihr Achtelfinale gegen Mexiko muss offenbar deutlich früher gespielt werden.

Das WM-Achtelfinale der englischen Nationalmannschaft gegen die Gastgebernation Mexiko könnte verlegt werden. Die Wettervorhersagen warnen vor Gewittern und heftigen Regenfällen rund um den Spielort Mexiko City. Auch Überschwemmungen werden befürchtet.

Wie englische Medien berichten, wird eine Vorverlegung um sechs Stunden in Betracht gezogen. Noch ist die Partie offiziell für den frühen Montag (2.00 Uhr deutscher Zeit) angesetzt.

Möglicher neuer Zeitpunkt für den Anpfiff wäre damit Sonntag, 20.00 Uhr deutscher Zeit. Vor Ort wäre es 12.00 Uhr mittags. Englands Trainer Thomas Tuchel müsste entsprechend umplanen.

Wetter spielte bei WM schon größere Rolle

Zuletzt war es bereits beim Sechzehntelfinale in der mexikanischen Hauptstadt zwischen Mexiko und Ecuador wegen eines Gewitters zu einer Verzögerung gekommen.