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WM: England-Spiel soll verlegt werden!

England-Spiel soll verlegt werden

Trainer Thomas Tuchel und die englische Nationalmannschaft müssen womöglich kurzfristig umplanen: Ihr Achtelfinale gegen Mexiko muss offenbar deutlich früher gespielt werden.
Jürgen Klopp lobt nach dem WM-Sechzehntelfinale der Engländer Bayerns Harry Kane in höchsten Tönen. Dabei kommt der Vergleich zum vielleicht größten Fußballer aller Zeiten auf.
Philipp Heinemann
Trainer Thomas Tuchel und die englische Nationalmannschaft müssen womöglich kurzfristig umplanen: Ihr Achtelfinale gegen Mexiko muss offenbar deutlich früher gespielt werden.

Das WM-Achtelfinale der englischen Nationalmannschaft gegen die Gastgebernation Mexiko könnte verlegt werden. Die Wettervorhersagen warnen vor Gewittern und heftigen Regenfällen rund um den Spielort Mexiko City. Auch Überschwemmungen werden befürchtet.

Wie englische Medien berichten, wird eine Vorverlegung um sechs Stunden in Betracht gezogen. Noch ist die Partie offiziell für den frühen Montag (2.00 Uhr deutscher Zeit) angesetzt.

Möglicher neuer Zeitpunkt für den Anpfiff wäre damit Sonntag, 20.00 Uhr deutscher Zeit. Vor Ort wäre es 12.00 Uhr mittags. Englands Trainer Thomas Tuchel müsste entsprechend umplanen.

Wetter spielte bei WM schon größere Rolle

Zuletzt war es bereits beim Sechzehntelfinale in der mexikanischen Hauptstadt zwischen Mexiko und Ecuador wegen eines Gewitters zu einer Verzögerung gekommen.

Das Spiel wurde letztlich eine Stunde später angepfiffen. Die Vorrundenbegegnung zwischen Frankreich und dem Irak (3:0) in Philadelphia war wegen eines Gewitters nach der Halbzeitpause zunächst nicht wieder angepfiffen worden, die Unterbrechung dauerte insgesamt knapp über zwei Stunden.

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