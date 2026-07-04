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WM: England-Spiel wird wohl doch nicht verlegt!

Wende um England-Spiel

Trainer Thomas Tuchel und die englische Nationalmannschaft müssen wohl doch nicht umplanen: Ihr Achtelfinale gegen Mexiko kann offenbar wie geplant stattfinden.
Jürgen Klopp lobt nach dem WM-Sechzehntelfinale der Engländer Bayerns Harry Kane in höchsten Tönen. Dabei kommt der Vergleich zum vielleicht größten Fußballer aller Zeiten auf.
Philipp Heinemann, Julius Schamburg
Trainer Thomas Tuchel und die englische Nationalmannschaft müssen wohl doch nicht umplanen: Ihr Achtelfinale gegen Mexiko kann offenbar wie geplant stattfinden.

Das WM-Achtelfinale der englischen Nationalmannschaft gegen die Gastgebernation Mexiko soll nun doch nicht verlegt werden!

Die Wettervorhersagen warnen vor Gewittern und heftigen Regenfällen rund um den Spielort Mexiko City. Auch Überschwemmungen werden befürchtet.

Bericht: England-Spiel wird nicht verlegt

Übereinstemmenden Medienberichten zufolge wurde zunächst eine Vorverlegung um sechs Stunden in Betracht gezogen.

Nun soll die Partie aber zum ursprünglich angesetzten Termin (2.00 Uhr deutscher Zeit) stattfinden. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP.

Wetter spielte bei WM schon größere Rolle

Zuletzt war es bereits beim Sechzehntelfinale in der mexikanischen Hauptstadt zwischen Mexiko und Ecuador wegen eines Gewitters zu einer Verzögerung gekommen.

Das Spiel wurde letztlich eine Stunde später angepfiffen. Die Vorrundenbegegnung zwischen Frankreich und dem Irak (3:0) in Philadelphia war wegen eines Gewitters nach der Halbzeitpause zunächst nicht wieder angepfiffen worden, die Unterbrechung dauerte insgesamt knapp über zwei Stunden.

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