WM-Final-Referee Vincic beendet seine Karriere

Eine Woche nach der Leitung des WM-Endspiels hat Fußball-Schiedsrichter Slavko Vincic seine Karriere beendet. Das gab der slowenische Fußballverband NZS am späten Sonntagabend auf seiner Webseite bekannt und ließ Vincics „historische Karriere als Schiedsrichter auf höchstem Niveau“ in einem langen Artikel Revue passieren.
Final-Schiri beendet seine Karriere
Eine Woche nach dem WM-Finale beendet Slavko Vincic seine Karriere. Der 46-jährige Slowene tritt auf dem Höhepunkt ab.
Slavko Vincic (Mitte) leitete das Endspiel der WM 26 und beendet jetzt seine Karriere
© AFP/SID/JUAN MABROMATA / AFP
Für den 46-Jährigen war das WM-Finale zwischen Spanien und Argentinien (1:0 n.V.) der ultimative Höhepunkt. Er hatte zuvor bereits das Europa-League-Finale 2022 zwischen Eintracht Frankfurt und den Glasgow Rangers sowie das Champions-League-Finale 2024 zwischen Borussia Dortmund und Real Madrid geleitet.
Vincics Karriere auf Top-Niveau begann im Mai 2007 in der ersten slowenischen Liga. Insgesamt leitete er 262 Spiele in der höchsten Klasse seines Heimatlandes und pfiff viermal das Endspiel des slowenischen Pokals. Seit 2010 stand Vincic auf der offiziellen FIFA-Schiedsrichterliste, er hat seither 52 Länderspiele und fast 100 Spiele im Europapokal geleitet.