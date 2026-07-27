WM-Final-Referee Vincic beendet seine Karriere

SID 27.07.2026 • 10:54 Uhr Eine Woche nach dem WM-Finale beendet Slavko Vincic seine Karriere. Der 46-jährige Slowene tritt auf dem Höhepunkt ab.

Eine Woche nach der Leitung des WM-Endspiels hat Fußball-Schiedsrichter Slavko Vincic seine Karriere beendet. Das gab der slowenische Fußballverband NZS am späten Sonntagabend auf seiner Webseite bekannt und ließ Vincics „historische Karriere als Schiedsrichter auf höchstem Niveau“ in einem langen Artikel Revue passieren.

Für den 46-Jährigen war das WM-Finale zwischen Spanien und Argentinien (1:0 n.V.) der ultimative Höhepunkt. Er hatte zuvor bereits das Europa-League-Finale 2022 zwischen Eintracht Frankfurt und den Glasgow Rangers sowie das Champions-League-Finale 2024 zwischen Borussia Dortmund und Real Madrid geleitet.