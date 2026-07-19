Spaniens Defensive gegen Argentiniens Leidenschaft im WM-Finale

SID 19.07.2026 • 12:00 Uhr Spanien begeistert mit starker Defensive und Selbstverständnis, Argentinien mit Leidenschaft und Willen. Wer krönt sich am Abend zum Weltmeister?

Spanien und Argentinien treffen am Abend (21.00 Uhr im LIVETICKER) im Finale der Weltmeisterschaft im MetLife Stadium vor den Toren New Yorks aufeinander. Die Spielweisen – und damit die Stärken und Schwächen der beiden Teams – könnten kaum unterschiedlicher sein.

Spanien überzeugt mit defensiver Souveränität und Spielkontrolle. Die Argentinier untermauerten in der K.o.-Phase ein ums andere Mal ihre Rolle als Mentalitätsmonster. Eine Gegenüberstellung beider Philosophien.

Platzt Yamals Knoten im WM-Finale?

STÄRKEN SPANIEN: Das Prunkstück der Mannschaft von Trainer Luis de la Fuente ist die Abwehr. Spanien stellte nicht nur das portugiesische Offensive um Cristiano Ronaldo kalt, sondern ließ auch gegen Frankreichs Superstars wie Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé und Michael Olise keinen Treffer zu. Den einzigen Gegentreffer kassierte Torhüter Unai Simón im Viertelfinale gegen Belgien durch Charles De Ketelaere. Gegen Österreich gelang es Spanien sogar, als erste Mannschaft seit 2014 in einem K.o.-Spiel einer WM keinen einzigen Schuss aufs eigene Tor zuzulassen. Dazu spielt der Europameister mit Kontrolle und einem unaufgeregten Selbstverständnis, das ihn in noch keinem Duell hat wanken lassen. Das 0:0 zum Auftakt gegen Kap Verde blieb eine Ausnahme.

SCHWÄCHEN SPANIEN: Der Ballkünstler, von dem sich alle erhofft hatten, dass er der WM seinen Stempel aufdrücken würde, funktioniert noch nicht so, wie es sich die Fußballnation gewünscht hätte. Lamine Yamal, der vor dem Turnier gerade erst von einer Oberschenkelverletzung zurückgekommen war, erzielte bisher nur ein Tor und kommt auf lediglich einen Assist. Der Youngster vom spanischen Meister FC Barcelona, eigentlich ein Unterschiedsspieler, war im Angriff von La Roja bisher der unauffälligste Akteur.

Argentinien: Alles dreht sich um Messi

STÄRKEN ARGENTINIEN: Die Albiceleste begeistert durch ihre leidenschaftliche Spielweise. Ihr unermüdliches Pressing und ihre giftige Härte am Rande des Erlaubten können sogar technisch starke Teams wie Spanien aus dem Konzept bringen. Für die aggressive Spielweise der Südamerikaner stehen besonders die Mentalitätsspieler wie Rodrigo de Paul, Enzo Fernández oder Leandro Paredes. Ihre größte Stärke ist jedoch zweifellos Lionel Messi. Der achtmalige FIFA-Weltfußballer war an zwölf der 19 Tore Argentiniens im Turnierverlauf beteiligt und hatte damit maßgeblichen Anteil am Erreichen des WM-Finals.