WM: Gegner lobt Messi: "Was er kann, kann niemand sonst"

SID 02.07.2026 • 14:09 Uhr Kap Verde trifft im WM-Sechzehntelfinale auf Argeninien. Linksverteidiger Sidny Lopes Cabral hat Respekt, aber auch Selbstvertrauen.

Kap Verdes Sidny Lopes Cabral geht mit Selbstvertrauen in das WM-Sechzehntelfinale und freut sich auf die Begegnung mit Argentiniens Fußballstar Lionel Messi. Er sei „inspiriert von Messis Talent“, sagte der 23 Jahre alte Linksverteidiger in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung: „Was er kann, kann niemand sonst. Er ist der Einzige, der erst acht Spieler ausspielen und dann ein Tor schießen kann.“

Vor dem Aufeinandertreffen im Sechzehntelfinale (Samstag, 0 Uhr im LIVETICKER) plagen Cabral allerdings keine Selbstzweifel. „Ich konzentriere mich nie auf den Gegner. Wenn du nur daran denkst, dass du gegen Messi spielst, verlierst du deinen Kopf“, analysierte Cabral, der einen genauen Plan und einen Wunsch hat: „Ich muss mich auf mich selbst konzentrieren. Nach dem Spiel werde ich genießen können, gegen ihn gespielt zu haben. Ich hoffe, ich bekomme ein paar schöne Fotos mit ihm.“

WM: Kap Verde selbstbewusst

Der afrikanische Inselstaat spielt am Samstag in Miami gegen den Weltmeister. „Wir werden versuchen zu gewinnen. Unser Fokus liegt auf uns selbst, auf unserer Art, Fußball zu spielen“, zeigte sich Cabral selbstbewusst: „Wir holen das meiste aus unserem Spiel und unserem Plan heraus, wenn wir den jeweiligen Gegner spielen lassen und ihm durch Konter wehtun.“