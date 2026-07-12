WM: Gelb-Rot und Tränen nach VAR-Eingriff - neue Regel greift!

Julius Schamburg 12.07.2026 • 04:44 Uhr Breel Embolo fliegt im WM-Viertelfinale vom Platz, weil eine neue Regel angewendet wird. Der Schweizer versteht die Welt nicht mehr. Ihm kommen die Tränen.

Was für ein unnötiger Platzverweis: Der Schweizer Breel Embolo ist im WM-Viertelfinale gegen Argentinien (LIVETICKER) nach VAR-Eingriff wegen einer Schwalbe vom Platz geflogen, ehe er in Tränen ausbrach.

Was war passiert? Schiedsrichter Joao Pedro Silva Pinheiro hatte Argentiniens Leandro Paredes nach einem vermeintlichen Foul an Embolo die Gelbe Karte gezeigt (72.).

WM: Schwalbe! Gelb-Rot für Embolo

Dann schaltete sich plötzlich der VAR ein. Der Unparteiische kam nach Ansicht der Bilder am Spielfeldrand schnell zu dem Entschluss, dass Embolo gar nicht gefoult wurde und es sich um eine Schwalbe handelte.

Weil Embolo bereits gelb-vorbelastet war (44.), stellte er den ehemaligen Bundesliga-Profi mit Gelb-Rot vom Platz.

Embolo verstand die Welt nicht mehr, konnte die Tränen nicht zurückhalten und ging in Richtung Kabine.

Neue FIFA-Regel wird angewandt

Aber wieso durfte der VAR überhaupt eingreifen? Eine neue FIFA-Regel besagt nämlich: Gecheckt werden auch Gelbe Karten, die zu einem Platzverweis führen. Nicht kontrolliert werden hingegen erste Gelbe Karten oder nicht geahndete Verwarnungen, die zu einer Gelb-Roten Karte hätten führen können – es sei denn, nachweislich wurde der falsche Spieler oder das falsche Team bestraft.