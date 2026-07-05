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WM: Gewitter! England-Anpfiff verzögert sich

England-Anpfiff verschoben

Das WM-Achtelfinale zwischen Mexiko und England wird nicht wie geplant um 2 Uhr deutscher Zeit beginnen. Der Anpfiff soll eine Stunde später erfolgen.
SPORT1-Reporter Manfred Sedlbauer wird in Mexiko vor dem WM-Spiel gegen England frenetisch von den Mexikanern empfangen. An journalistische Arbeit ist dabei eher weniger zu denken.
Maximilian Huber
Das WM-Achtelfinale zwischen Mexiko und England wird nicht wie geplant um 2 Uhr deutscher Zeit beginnen. Der Anpfiff soll eine Stunde später erfolgen.

Das WM-Achtelfinale zwischen Gastgeber Mexiko und England wird frühestens um 3 Uhr deutscher Zeit angepfiffen. Der Anpfiff, der ursprünglich um 2 Uhr erfolgen sollte, verschiebt sich mindestens um eine Stunde.

Grund dafür sind widrige Wetterbedingungen in Mexiko-Stadt, wo das Duell stattfinden wird. „Die Sicherheit aller Beteiligten hat für die FIFA oberste Priorität. Wir danken allen Fans für ihr Verständnis und ihre Zusammenarbeit“, teilte der Weltverband FIFA mit.

Gewitter und Regenfälle verzögern Anpfiff

In Mexiko-Stadt gab es im Laufe des Tages heftige Regenfälle. Auch von Blitzen über dem Azteken-Stadion, in dem das Spiel stattfindet, wurde berichtet.

Das Spiel kann erst beginnen, wenn seit der letzten Blitzentdeckung in einem Umkreis von 13 Kilometern um das Stadion 30 Minuten vergangen sind.

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