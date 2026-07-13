WM: Große Ehre für Kult-Schiedsrichter aus El Salvador

Johannes Behm 13.07.2026 • 12:11 Uhr Beim Gruppenspiel zwischen der Türkei und Paraguay wird Ivan Barton zum Kult-Schiedsrichter, nun steht ihm eine große Ehre bevor. Patrick Ittrich verteilt ein Sonderlob.

Kult-Schiedsrichter Ivan Barton wird eine große Ehre zuteil! Der Unparteiische aus El Salvador, bekanntgeworden durch den viral gegangenen Platzverweis wegen Hand-vor-den-Mund-halten, wird das WM-Halbfinale zwischen Spanien und Frankreich leiten (Dienstag, 21 Uhr im LIVETICKER).

Für den 35-Jährigen, der seine meisten Einsätze in der ersten Liga in El Salvador sammelte, wird es bereits das siebte Spiel sein, dass er bei einer WM leitet.

Weil er aus El Salvador kommt, ist der dennoch einer der großen Unbekannten bei dieser Weltmeisterschaft. Seine Leistung soll das jedoch nicht schmälern, fand Ex-Schiedsrichter Patrick Ittrich.

Kult-Schiedsrichter erhält Sonderlob von Ittrich

„Die Schiedsrichter, die bei der WM pfeifen, bereiten sich auch vor und machen Lehrgänge. Das sind die besten der Welt, die ausgesucht werden. Und sie kommen aus allen Ecken der Welt. Einer kommt aus Nicaragua, der andere aus El Salvador“, sagte der Schiri-Experte im FIROCKX.ONE WM Doppelpass auf SPORT1!

Barton bekam von Ittrich gar ein Sonderlob. „Mal ganz ehrlich: Der Schiedsrichter aus El Salvador, der jetzt auch nicht gerade in der größten Liga der Welt pfeift, hat von der Sache her sehr gut gepfiffen bis jetzt. Der macht einen sehr guten Job“, betonte der langjährige Bundesliga-Unparteiische.

Schiedsrichter aus Topligen vom VAR gerettet?

„Und dann gibt es noch einige Schiedsrichter, die aus den Topligen kommen, drei Videoeingriffe haben und von den Entscheidungen her nicht so gut waren“, führte Ittrich aus. „Man muss schauen: Wie hält man da die Waage in Bezug darauf, wer gut und wer nicht so gut ist?“