WM heute LIVE: England - Argentinien live im Free-TV, Stream und Ticker - Knackt Thomas Tuchel den Weltmeister?

SPORT1 15.07.2026 • 18:00 Uhr Das zweite WM-Halbfinale steht an! England trifft auf Argentinien - knackt Thomas Tuchel den Weltmeister? SPORT1 zeigt, wie Sie das Spiel heute live verfolgen können.

Mit Blick auf ihre Historie könnten die Gegensätze kaum größer sein. England stand bei dem Titel von 1966 das letzte Mal in einem WM-Finale. Argentinien hingegen will den Titel von vor vier Jahren wiederholen.

Das WM-Halbfinale zwischen England und Argentinien steigt heute um 21 Uhr MESZ (im LIVETICKER). Stattfinden wird die Partie in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia. Das „Mercedes-Benz-Stadium“ in Atlanta fasst 68.239 Zuschauer.

WM: So verfolgen Sie das Halbfinale England – Argentinien heute live

TV: ARD, MagentaTV

ARD, MagentaTV Stream: ARD Mediathek, MagentaTV

ARD Mediathek, MagentaTV Ticker:SPORT1.de und SPORT1 App

Englands steiniger Weg ins Finale

Thomas Tuchel äußerte trotz des Viertelfinalsiegs gegen Norwegen im Interview direkt nach dem Spiel Kritik an der Spielweise seiner Mannschaft – nicht aber an der Mentalität seiner Stars. Das kam bei Jude Bellingham und Co. nicht gerade gut an. Unrecht hat der Deutsche damit aber nicht.

Trotzdem hat man das WM-Halbfinale erreicht und steht vor dem größten Triumph seit der Weltmeisterschaft 1966. Lionel Messi und Co. wollen das natürlich verhindern.

Messi will seinen zweiten WM-Titel

Bei Argentinien dreht sich natürlich alles um Lionel Messi – aber das nicht ohne Grund. Der 39-Jährige spielt ein herausragendes Turnier, traf bereits achtmal und bereitete zwei weitere Tore vor. Messi steht vor dem dritten WM-Finale seiner Karriere und dem zweiten Titel nach 2022.