WM heute live im Free-TV, Stream und Ticker: Dann spielen Argentinien und Schweiz

SPORT1 07.07.2026 • 12:00 Uhr Bei der Weltmeisterschaft 2026 stehen die letzten Achtelfinals an. Nicht nur Argentinien will in die nächste Runde einziehen.

Wer schafft den Sprung ins WM-Viertelfinale? Die letzten beiden Teilnehmer werden gesucht. Weltmeister Argentinien misst sich mit Ägypten, die Schweiz bekommt es mit Kolumbien zu tun.

Den Auftakt macht der Titelverteidiger um Lionel Messi, der um 18 Uhr loslegt. Die Schweiz ist dann um 22 Uhr deutscher Zeit dran. Beide Spiele sind im Free-TV zu sehen.

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Argentinien ist gegen Ägypten klar favorisiert – das war die Weltmeister-Truppe aber auch schon im vorangegangenen Duell mit Außenseiter Kap Verde.

Der WM-Neuling hatte dem Weltranglisten-Zweiten alles abverlangt und musste sich beim 2:3 erst in der Verlängerung geschlagen geben. Den argentinischen Stars stecken also 120 harte Minuten in den Knochen.

Ägypten hatte sich derweil gegen Australien durchgesetzt und dabei den ersten K.o.-Sieg seiner WM-Geschichte eingefahren.

Im letzten Achtelfinale der Mammut-WM stehen sich dann die Schweiz und Kolumbien gegenüber. Die Eidgenossen hatten Algerien ausgeschaltet, die Südamerikaner warfen Ghana aus dem Turnier.