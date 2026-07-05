WM heute live im TV, Stream und Ticker: Dann spielen Brasilien und England

Am Sonntagabend deutscher Zeit geht es bei der WM mit dem Achtelfinale weiter. Zum Start in den WM-Abend trifft Brasilien auf Norwegen (ab 22 Uhr im LIVETICKER). Der Rekordweltmeister konnte bislang nicht überzeugen und quälte sich auch im Sechzehntelfinale gegen Japan zu einem späten 2:1-Sieg.
WM-Spiele heute: Brasilien gefordert
Aber auch die Norweger taten sich gegen die Elfenbeinküste schwer, behielten aber dank Superstar Erling Haaland mit 2:1 die Oberhand. Wird der Profi von Manchester City auch für die Südamerikaner zur Gefahr? Das Spiel wird live nur bei MagentaTV zu sehen sein.
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WM 2026: England muss gegen Mexiko ran
In der Nacht von Sonntag auf Montag bekommt es Co-Gastgeber Mexiko mit England (ab 2 Uhr im LIVETICKER) zu tun. El Tri hat bislang alle Partien gewonnen und dazu noch eine blütenweiße Weste – sprich: kein Gegentor kassiert. Ganz anders sieht es bei den Three Lions aus, die weder in den Gruppenspielen noch beim knappen 2:1 im Sechzehntelfinale gegen die DR Kongo überzeugen konnten.
Einzig Superstar Harry Kane hielt die Engländer im Turnier. Zudem wird sich die Frage stellen, wie das Team von Thomas Tuchel mit der Höhe klarkommt. Das Azteken-Stadion in Mexiko City liegt gut 2.240 Meter über dem Meeresspiegel. Die Partie ist live nur bei MagentaTV zu sehen.