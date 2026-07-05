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WM heute live im TV, Stream und Ticker: Dann spielen Brasilien und England

WM-Spiele heute: Brasilien gefordert

Weiter geht es mit dem Achtelfinale bei der WM am Sonntag. Rekordweltmeister Brasilien und England sind im Einsatz. SPORT1 zeigt, wie Sie die Spiele live verfolgen können.
Hunderte norwegische Fans versammelten sich in New York, um vor dem Spiel gegen Brasilien ihren ikonischen "Viking Row" zu präsentieren.
SPORT1
Weiter geht es mit dem Achtelfinale bei der WM am Sonntag. Rekordweltmeister Brasilien und England sind im Einsatz. SPORT1 zeigt, wie Sie die Spiele live verfolgen können.

Am Sonntagabend deutscher Zeit geht es bei der WM mit dem Achtelfinale weiter. Zum Start in den WM-Abend trifft Brasilien auf Norwegen (ab 22 Uhr im LIVETICKER). Der Rekordweltmeister konnte bislang nicht überzeugen und quälte sich auch im Sechzehntelfinale gegen Japan zu einem späten 2:1-Sieg.

Aber auch die Norweger taten sich gegen die Elfenbeinküste schwer, behielten aber dank Superstar Erling Haaland mit 2:1 die Oberhand. Wird der Profi von Manchester City auch für die Südamerikaner zur Gefahr? Das Spiel wird live nur bei MagentaTV zu sehen sein.

WM heute live: So können Sie die Partien verfolgen

WM 2026: England muss gegen Mexiko ran

In der Nacht von Sonntag auf Montag bekommt es Co-Gastgeber Mexiko mit England (ab 2 Uhr im LIVETICKER) zu tun. El Tri hat bislang alle Partien gewonnen und dazu noch eine blütenweiße Weste – sprich: kein Gegentor kassiert. Ganz anders sieht es bei den Three Lions aus, die weder in den Gruppenspielen noch beim knappen 2:1 im Sechzehntelfinale gegen die DR Kongo überzeugen konnten.

Einzig Superstar Harry Kane hielt die Engländer im Turnier. Zudem wird sich die Frage stellen, wie das Team von Thomas Tuchel mit der Höhe klarkommt. Das Azteken-Stadion in Mexiko City liegt gut 2.240 Meter über dem Meeresspiegel. Die Partie ist live nur bei MagentaTV zu sehen.

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