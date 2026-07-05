WM heute live im TV, Stream und Ticker: Dann spielen Brasilien und England

SPORT1 05.07.2026 • 12:00 Uhr Weiter geht es mit dem Achtelfinale bei der WM am Sonntag. Rekordweltmeister Brasilien und England sind im Einsatz. SPORT1 zeigt, wie Sie die Spiele live verfolgen können.

Am Sonntagabend deutscher Zeit geht es bei der WM mit dem Achtelfinale weiter. Zum Start in den WM-Abend trifft Brasilien auf Norwegen (ab 22 Uhr im LIVETICKER). Der Rekordweltmeister konnte bislang nicht überzeugen und quälte sich auch im Sechzehntelfinale gegen Japan zu einem späten 2:1-Sieg.

Aber auch die Norweger taten sich gegen die Elfenbeinküste schwer, behielten aber dank Superstar Erling Haaland mit 2:1 die Oberhand. Wird der Profi von Manchester City auch für die Südamerikaner zur Gefahr? Das Spiel wird live nur bei MagentaTV zu sehen sein.

WM heute live: So können Sie die Partien verfolgen

TV: MagentaTV

MagentaTV Stream: MagentaTV

MagentaTV Ticker:SPORT1.de und SPORT1 App

WM 2026: England muss gegen Mexiko ran

In der Nacht von Sonntag auf Montag bekommt es Co-Gastgeber Mexiko mit England (ab 2 Uhr im LIVETICKER) zu tun. El Tri hat bislang alle Partien gewonnen und dazu noch eine blütenweiße Weste – sprich: kein Gegentor kassiert. Ganz anders sieht es bei den Three Lions aus, die weder in den Gruppenspielen noch beim knappen 2:1 im Sechzehntelfinale gegen die DR Kongo überzeugen konnten.