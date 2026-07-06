Am Montagabend deutscher Zeit kommt es bei der WM 2026 zum iberischen Duell ums Viertelfinale: Portugal trifft auf Spanien (ab 21 Uhr im LIVETICKER).
WM heute LIVE: So läuft Portugal - Spanien im Free-TV, Stream & Ticker - Stürzt Ronaldo den Europameister?
WM-Kracher: Ronaldo fordert Spanien
Dabei sind vor allem die Spanier auf Rache aus. Verlor der Europameister doch das Finale der Nations League im vergangenen Jahr gegen die Portugiesen unglücklich im Elfmeterschießen.
WM heute live: So können Sie Portugal – Spanien verfolgen
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Dafür ist die sonstige Bilanz der Spanier gegen den Nachbarn ziemlich positiv. Von 41 Duellen konnten sie 19 gewinnen. Bei der WM 2018 standen sich die beiden Nationen sich in der Gruppenphase gegenüber und trennten sich mit einem wilden 3:3.
Auf dem Weg zum WM-Titel 2010 war Portugal ebenfalls der Achtelfinal-Gegner von Spanien. Damals entschied ein Treffer von David Villa die Partie zu Gunsten der „Furia Roja“.
Portugal und Spanien mit Licht und Schatten
Der Europameister konnte – bis auf das 0:0 zum Auftakt gegen Kap Verde – bislang überzeugen. Er kassierte bei der WM bislang noch kein Gegentor, so auch in der ersten K.o.-Runde beim 3:0 gegen Österreich.
Da tat sich Portugal im Sechzehntelfinale gegen Kroatien schwerer, setzte sich aber am Ende mit 2:1 durch. Das Team um Cristiano Ronaldo kam in Gruppe K als Tabellenzweiter hinter Kolumbien weiter. Ob sie auch den Brocken Spanien aus dem Weg räumen?