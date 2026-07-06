WM heute LIVE: So läuft Portugal - Spanien im Free-TV, Stream & Ticker - Stürzt Ronaldo den Europameister?

SPORT1 06.07.2026 • 18:00 Uhr Ein ganz besonderes Achtelfinale steht bei der WM mit der Partie zwischen Portugal und Spanien an. SPORT1 zeigt, wie Sie das WM-Spiel heute LIVE verfolgen können.

Am Montagabend deutscher Zeit kommt es bei der WM 2026 zum iberischen Duell ums Viertelfinale: Portugal trifft auf Spanien (ab 21 Uhr im LIVETICKER).

Dabei sind vor allem die Spanier auf Rache aus. Verlor der Europameister doch das Finale der Nations League im vergangenen Jahr gegen die Portugiesen unglücklich im Elfmeterschießen.

WM heute live: So können Sie Portugal – Spanien verfolgen

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Dafür ist die sonstige Bilanz der Spanier gegen den Nachbarn ziemlich positiv. Von 41 Duellen konnten sie 19 gewinnen. Bei der WM 2018 standen sich die beiden Nationen sich in der Gruppenphase gegenüber und trennten sich mit einem wilden 3:3.

Auf dem Weg zum WM-Titel 2010 war Portugal ebenfalls der Achtelfinal-Gegner von Spanien. Damals entschied ein Treffer von David Villa die Partie zu Gunsten der „Furia Roja“.

Portugal und Spanien mit Licht und Schatten

Der Europameister konnte – bis auf das 0:0 zum Auftakt gegen Kap Verde – bislang überzeugen. Er kassierte bei der WM bislang noch kein Gegentor, so auch in der ersten K.o.-Runde beim 3:0 gegen Österreich.