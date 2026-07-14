WM: Hier laufen die Halbfinals im Free-TV

Am Dienstag und am Mittwoch werden bei der WM die beiden Halbfinal-Duelle ausgetragen. Aber auf welchem Sender läuft welches Spiel?
Wer zeigt die WM-Halbfinals live?
Nur noch vier Mannschaften sind bei der WM dabei. Welcher Sender überträgt die beiden Halbfinal-Duelle live im TV?
Der Kracher zwischen Europameister Spanien und Vize-Weltmeister Frankreich am Dienstag (ab 21 Uhr im LIVETICKER) wird live im ZDF und bei MagentaTV zu sehen sein.
WM: Spiel um Platz drei nicht im Free-TV
Das zweite Halbfinale am Mittwoch, in dem Titelverteidiger Argentinien auf England (ab 21 Uhr im LIVETICKER) trifft, zeigt die ARD im Free-TV. Die Partie wird zudem von MagentaTV übertragen.
Das Spiel um Platz drei am Samstagabend (23 Uhr) wird exklusiv von MagentaTV gezeigt, während das Finale am Sonntag (21 Uhr) sowohl live im ZDF als auch bei MagentaTV zu sehen sein wird.