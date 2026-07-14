WM: Hier laufen die Halbfinals im Free-TV

Daniel Höhn 14.07.2026 • 10:00 Uhr Nur noch vier Mannschaften sind bei der WM dabei. Welcher Sender überträgt die beiden Halbfinal-Duelle live im TV?

Am Dienstag und am Mittwoch werden bei der WM die beiden Halbfinal-Duelle ausgetragen. Aber auf welchem Sender läuft welches Spiel?

Der Kracher zwischen Europameister Spanien und Vize-Weltmeister Frankreich am Dienstag (ab 21 Uhr im LIVETICKER) wird live im ZDF und bei MagentaTV zu sehen sein.

WM: Spiel um Platz drei nicht im Free-TV

Das zweite Halbfinale am Mittwoch, in dem Titelverteidiger Argentinien auf England (ab 21 Uhr im LIVETICKER) trifft, zeigt die ARD im Free-TV. Die Partie wird zudem von MagentaTV übertragen.