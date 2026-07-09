WM im TV: ARD und ZDF happy – DFB-Aus aber spürbar

SID 09.07.2026 • 10:30 Uhr Die öffentlich-rechtlichen TV-Sender blicken bislang positiv auf ihre WM-Zahlen - nach dem DFB-Aus fehlen aber die großen Highlights.

Trotz des frühen Ausscheidens der deutschen Fußball-Nationalmannschaft haben die öffentlich-rechtlichen TV-Sender für ihre Übertragungen ein positives WM-Zwischenfazit gezogen. „Unsere Übertragungen sind weiterhin stark nachgefragt“, sagte ZDF-Sportchef Yorck Polus dem SID. Auch die ARD zeigte sich „sehr zufrieden“ mit den bisherigen Zuschauerzahlen, erklärte Sportkoordinator Axel Balkausky.

Die ersten 28 Spiele, die im Ersten zu sehen waren, seien „von durchschnittlich 5,197 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern gesehen“ worden, so Balkausky. Auch im ZDF sei die Einschaltquote sehr befriedigend: „Das Achtelfinale Portugal – Spanien sahen am vergangenen Montagabend fast zehn Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer im ZDF“, sagte Polus. Der Marktanteil von durchschnittlich klar über 40 Prozent sei gerade angesichts der Zeitverschiebung „ein gutes Ergebnis“.

Nachdem die deutsche Mannschaft im Sechzehntelfinale (1:2 gegen Paraguay) ausgeschieden ist, bleiben Ausreißer nach oben jedoch aus. „24 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreicht man eben nur mit Spielen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft“, sagte Balkausky: „Aber man sieht an den Zuschauerzahlen der K.o.-Runden, dass auch die nicht-deutschen Spiele viele Menschen interessieren, und dieses Interesse wird sicherlich hin zu den Halbfinals und zum Finale noch einmal ansteigen.“