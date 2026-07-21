WM: Jetzt spricht Argentiniens Rotsünder Enzo Fernández

Johannes Vehren 21.07.2026 • 14:20 Uhr Bei Argentiniens WM-Final-Pleite gegen Spanien fliegt Enzo Fernández vom Platz. Der Mittelfeldspieler äußert sich erstmals nach dem Endspiel.

Emotionaler Post von Enzo Fernández: Der Argentinier hat am Sonntag das WM-Finale gegen Spanien mit 0:1 nach Verlängerung verloren und war zuvor kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit mit Gelb-Rot vom Platz geflogen.

Nun meldete sich der 25-Jährige auf Instagram zu Wort und schrieb: „Mit der Zeit begreift man, dass es etwas viel Größeres gibt als ein Ergebnis.“

Großer Dank an die argentinischen Fans

Fernández stellte klar, dass er seit Jahren alles geben würde, um die „Albiceleste“ bestmöglich zu repräsentieren. „Sie zeigt, dass es beim Wettkampf nicht nur ums Gewinnen geht, sondern darum, alles für das Trikot zu geben und niemals aufzugeben. Teil dieser Mannschaft zu sein, die immer ihre Verantwortung übernommen hat, die ihr Bestes gegeben und diese Farben mit Stolz, Bescheidenheit und Engagement verteidigt hat“, ergänzte er.

Danach bedankte sich der Mittelfeldspieler bei den argentinischen Fans für die Unterstützung die Zuneigung der Mannschaft gegenüber: „Ihr gebt uns überall auf der Welt das Gefühl, zu Hause zu sein.“