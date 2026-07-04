WM: Kanada vs. Marokko heute live im Free-TV, Stream und Ticker

SPORT1 04.07.2026 • 16:00 Uhr Am Samstag steht das erste Achtelfinale bei der WM an. Kanada trifft auf Marokko. SPORT1 zeigt, wo Sie das Spiel live verfolgen können.

Mit dem Achtelfinale startet bei der WM die zweite K.o.-Runde. Zum Auftakt tritt Co-Gastgeber Kanada gegen Marokko (ab 19 Uhr im LIVETICKER) an.

Kanada mühte sich im Sechzehntelfinale zu einem späten 1:0-Sieg über Südafrika, während die Marokkaner im Elfmeterschießen gegen die Niederlande triumphierten.

WM: So können Sie Kanada – Marokko live verfolgen

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Nun geht bei Kanada die Angst um. Wie ein „blutiger, grauenvoller Albtraum“ sei die Vorbereitung auf den Achtelfinal-Gegner gewesen, beklagte Trainer Jesse Marsch. Der Respekt ist riesengroß.

Marokko sei auch dank Bayern-Neuzugang Ismael Saibari „einfach zu gut“ und „angesichts von ihren jüngsten Erfolgen“ gar „ein moderner Gigant“, betonte Marsch. „Jeder“, so der 52-Jährige, werde seine „Helden“ abschreiben: „Aber genau darin liegt unsere Chance.“

Sogar Eishockey-Legende Wayne Gretzky ist im Fußballfieber. „Die Tatsache, dass Wayne mir täglich eine SMS schickt, ist für mich noch unglaublicher als der Einzug ins Achtelfinale“, schwärmte Eishockey-Fan Marsch. Und pünktlich zur ganz heißen Turnierphase ist auch noch Hoffnungsträger Alphonso Davies zurück. „Jetzt können wir uns gegen einige der ganz großen Gegner eine echte Chance ausrechnen“, sagte Marsch.

„Es ist uns egal, gegen wen wir antreten. Uns geht es nur darum zu gewinnen“, sagte Saibari, der im Sechzehntelfinale gegen die Niederlande den entscheidenden Elfmeter verwandelt hatte und mit drei Turniertreffern vorangeht. Er wolle „so viele Titel wie möglich gewinnen“ – erst mit Marokko, dann den Bayern.

„Was wir uns klarmachen müssen, ist: Niemand kann uns aufhalten“, ließ auch Trainer Mohamed Ouahbi seine Landsleute wissen: „Wir sind nicht zu stoppen, wenn wir den Fußball spielen, den wir spielen können.“

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