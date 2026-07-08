WM 2026: Nächster Trainer weg! Rücktritt nach WM-Aus

SID 08.07.2026 • 14:04 Uhr Zlatko Dalic ist nicht länger Trainer der kroatischen Nationalmannschaft. Der 59-Jährige stand knapp neun Jahre an der Seitenlinie des Vizeweltmeisters von 2018.

Sechs Tage nach dem WM-Aus im Sechzehntelfinale hat Kroatiens Nationaltrainer Zlatko Dalic seinen Rücktritt bekanntgegeben.

Wie der kroatische Verband am Mittwoch mitteilte, gibt der 59-Jährige seinen Posten nach knapp neun Jahren frei. 2018 wurde Dalic mit Kroatien Vizeweltmeister – und verabschiedete sich nun per emotionalem Statement.

„Ich habe immer gesagt, dass es keine größere Ehre gibt, als die eigene Nationalmannschaft zu trainieren, und dass es für mich keinen wichtigeren, verantwortungsvolleren und schöneren Job geben kann als diesen“, ließ Dalic verlauten: „Ich kann gar nicht beschreiben, wie stolz ich auf jeden Sieg, die Qualifikationsplätze, die drei Medaillen und die großartigen Abende für den kroatischen Fußball bin.“

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„Eine bescheidene Ankunft. Eine unvergessliche Reise. Ein stolzer Abschied“, schrieb zudem der Verband auf X: „Zlatko Dalic hat beschlossen, sein unglaublich erfolgreiches Kapitel mit Kroatien zu beenden.“

Dalic, der das Team um Kapitän Luka Modric im Oktober 2017 übernommen hatte, führte das Team 2018 ins WM-Finale und 2022 auf Platz drei. 2023 scheiterte er mit Kroatien nur knapp am Nations-League-Titel, insgesamt stand er in 111 Spielen an der Seitenlinie.

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„Danke für die Erfolge, den Zusammenhalt und deinen unerschütterlichen Einsatz, für Kroatien zu kämpfen“, hieß es in dem Post weiter: „Der Respekt, den du dir bei deinen Spielern, deinem Staff und deinen Gegnern erworben hast, sagt alles darüber aus, was für ein Mensch du bist.“

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Bei der WM war Kroatien im Sechzehntelfinale gegen Portugal ausgeschieden (1:2).